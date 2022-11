Comune, la consigliera Fdi Marta Evangelisti si dimette

Un altro cambio della guardia nel gruppo di Fratelli D'Italia. Scatenato dall'ottimo risultato della formazione di Giorgia Meloni alle recenti elezioni politiche, il mini domino tocca di nuovo il consiglio comunale di Bologna. Lasciato infatti il posto di Marco Lisei in Regione, anche Marta Evangelisti ha annunciato che si dimetterà da consigliera comunale, per ricoprire a tempo pieno l'incarico di consigliera in Regione per conto di Fdi. Pochi giorni fa invece l'annuncio che Francesco Sassone, sebbene continui a ricoprire l'incarico di consigliere comunale e capogruppo, avrà un incarico presso la segreteria di Galeazzo Bignami, ex consigliere ora eletto alla Camera.

Una decisione non dovuta a incompatibilità previste per legge -allo stato, ora solo la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di parlamentare per legge- fa sapere la diretta interessata, bensì "scelta risponde unicamente al non voler ricoprire un doppio incarico – e nel mio caso quale anche vice presidente e capogruppo, sarebbe stato quadruplo- così come è prassi nel mio partito, permettendo così ad un’altra persona, il primo dei non eletti, di poter iniziare un percorso istituzionale". E con l’occasione conclude Evangelisti "faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al dott. Fabio Brinati che prenderà il mio posto".