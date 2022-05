Concorsi Regione:selezione dirigenti si 'inceppa'. Il caso finisce in aula

"Pasticcio" sul concorso che doveva portare alla nomina di 39 nuovi dirigenti regionali. Una delle prove scritte online che erano state svolte per il concorso, quella del 16 marzo, è stata infatti annullata in autotutela della Regione, visto che non sarebbe stata garantita la parità di condizioni tra tutti i candidati. E' stata la consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini a portare in aula il caso, durante la sessione di question time di oggi, come riporta la Dire.

"Purtroppo l'annunciata ventata di novità da parte dell'amministrazione si sta infrangendo in una serie di atti che poco hanno a che fare con la storia di questa Regione", ha detto Castaldini in riferimento all'avvio di istruttoria tecnica a cui si è arrivati per le "anomalie" segnalate durante la prima prova online. La scelta poi di annullare solo una delle prove secondo la forzista "apre una breccia e rischia di avviare una lunga serie di ricorsi e controricorsi". La seconda prova infatti, "doveva essere validata solo al superamento della prima".

Le prime assunzioni, precisa ancora Castaldini, "sarebbero dovute avvenire già lo scorso dicembre, ovvero sei mesi fa. Sarebbe meglio rivedere l'intera procedura". La giunta, con il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi, si è limitata ad una risposta strettamente tecnica. La procedura, ha comunque chiarito, è stata affidata ad una azienda specializzata che si è aggiudicata un pacchetto di 33 prove concorsuali per 662.000 euro totali. Una realtà "particolarmente qualificata" avendo già lavorato per diversi ministeri, Comuni capoluogo e Università.