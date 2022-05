Posti da dirigente al Sant'Orsola e al Rizzoli. Lega: "Nomi prima della fine del concorso"

"La lista dei presunti vincitori pubblicata in siti internet prima della chiusura burocratica dell'iter concorsuale". Lo afferma il gruppo della Lega che si rivolge alla Regione in merito a "quel concorso per due dirigenti medici all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola e all’Istituto Ortopedico Rizzoli perché, ancora prima che l’iter burocratico fosse concluso, i nomi dei presunti vincitori sono stati pubblicati in alcuni siti internet".

Il Carroccio ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale in cui chiede “se è a conoscenza di quanto apparso sugli organi di stampa online e altri siti internet in merito all’espletamento del concorso in questione e dei fatti esposti e quali provvedimenti intenda adottare in attesa che venga fatta chiarezza su quanto accaduto”.

"Aderenti a note organizzazioni sindacali”

Il bando, continua la Lega, era stato indetto nel febbraio 2022, per la copertura “a tempo indeterminato, di n. 2 posti nel profilo professionale di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di Ostetrica - Area Infermieristica con scadenza 31 Marzo 2022”: un posto era per il Policlinico Sant’Orsola e l’altro per il Rizzoli. Il Carroccio continua ricordando che il 19 marzo 2022, su una testata giornalistica online e e su alcuni siti internet sarebbe "stata pubblicata una lista di nominativi, presunti vincitori del concorso, ancor prima della chiusura burocratica dell’iter concorsuale”. I nomi in graduatoria, conclude la Lega “sarebbero tutti aderenti ad alcune e note organizzazioni sindacali del territorio”.