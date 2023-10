Italia Viva, il 1° congresso esprime i rappresentanti territoriali: ecco chi sono

Si è tenuto il 1° congresso nazionale di Italia Viva. Domenica 15 ottobre si sono concluse le operazioni di voto necessarie ad esprimere i rappresentanti territoriali del partito di Matteo Renzi: “Si tratta di un risultato straordinario'' ha detto l’ex premier ''anche perché in molti territori c'era un solo candidato”. Questi i risultati per quanto riguarda Bologna e l’Emilia-Romagna:

Eletto Presidente Città di Bologna: Marco Mingrone

Eletta Presidente Città metropolitana di Bologna: Lina De Troia

Eletto Presidente della Regione Emilia-Romagna: Stefano Mazzetti

Chi sono i nuovi rappresentanti territoriali di Italia Viva

Marco Mingrone è nato a Offenbach (Germania) l’11 settembre 1971 e residente a Casalecchio di Reno (Bologna). Sposato con due figlie, di professione è giornalista pubblicista e impiegato in una società di servizi. Come scrive nella sua bio, “diverse sono state le esperienze Istituzionali, nel terzo settore e nella pubblica amministrazione. Per citarne alcune: Presidente del Quartiere Porto del Comune di Bologna nel mandato amministrativo 1999/2004; Fondatore e Presidente dell’A.N.C.D.C. (Associazione Nazionale Circoscrizioni di Decentramento Comunale); Consulente strategico e direzionale nel 2006 presso l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Agenzia governativa di diritto pubblico che operava sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Direttore del programma radiofonico quotidiano “Open line: linea diretta con la gente” in onda dal 2004 al 2007 sull’emittente bolognese Radio Sfera Regione 89,8 FM; Assistente e collaboratore parlamentare presso il Senato della Repubblica dal 2009 al 2013; Direttore Responsabile della rivista periodica Notizie dal Senato, dal 2009 al 2013; Direttore Responsabile dal 2013 del periodico online di informazione politica, attualità, cultura e società Notizie dal Parlamento; Presidente dell’Associazione di volontariato Vivere la città dal 2004 al 2013 e Presidente in carica dell’Associazione culturale “Bononia Felix”; Consigliere Circoscrizionale del Quartiere Porto del Comune di Bologna e membro della Commissione Bilancio nello scorso mandato amministrativo 2011/2016; Consigliere Circoscrizionale del nuovo Quartiere Porto-Saragozza del Comune di Bologna per la lista civica Uniti si Vince – Bologna nel Cuore nel mandato amministrativo 2016/2021”.

Lina De Troia è originaria di Lucera, in provincia di Foggia, e nella vita è pensionata. Inizia l’attività politica proprio in Puglia, nel Fgci, l’organizzazione dei giovani comunisti, diventando in seguito segretaria del circolo Togliatti del Partito Comunista nella sua città natale. Trasferita a Bologna, diventa membro del Circolo Passepartout del Partito Democratico, in area renziana. Diventa poi segretaria del circolo fino al 2019, quando si dimette per confluire in Italia Viva. Dal 2016 al 2021 è stata, inoltre, consigliera del quartiere Porto-Saragozza.

Stefano Mazzetti è nato a Sasso Marconi del 1967, formandosi all’Università di Bologna alla facoltà di Scienze Politiche. “Appassionato di sport e storia – scrive nella sua bio – fino al 2009 ha alternato l’attività? professionale di sales manager per i mercati esteri per un’azienda di Sasso Marconi all’impegno in politica come amministratore, con frequenti viaggi e assidua attività? politica a livello locale. Dal 2009 e? sindaco della Citta? di Sasso Marconi. È inoltre coordinatore provinciale del Consiglio Locale dei Sindaci per la gestione dei rifiuti e dei servizi idrici nella provincia di Bologna.

Membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico e coordinatore regionale EcoDem (associazione nazionale che si occupa di politiche ambientali). Dal 2013 e? co-fondatore di spreco zero.net, la rete nazionale degli enti territoriali che lottano contro lo spreco”.

Sempre con il Partito Democratico viene confermato sindaco di Sasso Marconi, carica che ricopre fino al 2019. Attualmente è responsabile Relazioni industriali presso la Regione Emilia-Romagna, e recentemente è stato nominato dal sindaco Matteo Lepore nel consiglio di amministrazione di Autostazione di Bologna Srl.