Congresso Pd, parla Lepore: "Elly? Nuove energie nel partito" e insiste sul cambio nome

Una posizione formalmente ancora equidistante, ma secondo Matteo Lepore Elly Schlein "sicuramente potrà portare nuove persone nel nostro partito". E' il commento che arriva nel day after della candidatura di Schlein alla segreteria nel prossimo congresso Pd da parte del sindaco di Bologna, già distintosi nei giorni scorsi per la proposta di cambiare (o meglio estendere) il nome del Partito democratico con un nome che contenga anche il riferimento al lavoro. Interrogato sul tema -ha riportato la Dire- Lepore si mantiene il più possibile fuori dalla contesa tutta emiliana dei vertici del Pd, ma non risparmia complimenti a Schlein. D'altronde, quando nei giorni scorsi era circolato un appello di primi cittadini pro Bonaccini, la firma del sindaco più importante della regione non è arrivata.

La candidatura di Schlein parte, come quella di Bonaccini, "dall'Emilia-Romagna e da Bologna, quindi come sindaco sono felice che la nostra città stia contribuendo con tante idee e voglia". Sicuramente il governatore emiliano "rappresenta il profilo di un amministratore pragmatico, e dall'altro quella di Schlein, una persona che ha governato l'Emilia-Romagna, progressista e che sicuramente potrà portare nuove persone nel nostro partito. Abbiamo bisogno in questo momento- assicura Lepore senza sbilanciarsi ancora- sia di apertura sia di concretezza".

Lepore insiste sul cambio di nome al partito

Sulla proposta di cambio di nome del Pd, in modo che sia centrato più sul tema del lavoro, il sindaco di Bologna non demorde. "Ho ricevuto molte adesioni e nei prossimi giorni promuoverò un'ulteriore iniziativa. Perché vorrei, più che il cambio di nome in sé, che si discutesse nel nostro congresso costituente di come promuoviamo un lavoro dignitoso nel nostro paese, da nord a sud. Deve diventare la missione che tutti nel Partito Democratico possano condividere". "Non può esistere un Pd -raccomanda Lepore interpellato oggi a margine di una conferenza in città- senza un impegno a rappresentare chi lavora e chi ogni giorno cerca il lavoro. Dobbiamo far riconoscere meglio questa missione del Partito Democratico, e ci dobbiamo impegnare tutti".

Sulla questione del nome già si erano viste le divergenze tra il sindaco e il governatore. Per Bonaccini "non abbiamo perso le elezioni per il nome del partito" e quindi l'avvitamento su come chiamarsi sarebbe l'ennesimo avvitamento nel dibattito lontano dalle questioni del paese. Non il pensiero di chi -come l'ala sinistra del partito- vede il congresso come occasione per aggiornare lo statuto dem, e dotarlo di una identità più marcata in merito alle disuguaglianze sociali e finanche al supporto acritico del modello economico liberista.