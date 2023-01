Congresso Pd, Merola: "Con Bonaccini per un partito riformatore" | VIDEO

Virgino Merola sta con Bonaccini. Il deputato dem ed ex sindaco di Bologna dà l'annuncio dal circolo Passepartout di via Galliera ai giornalisti: il presidente della Regione è il candidato più adatto a guidare la segreteria del partito.

"Credo che in questo momento sia molto importante l'unità del Pd senza rinunciare al ruolo di unire il Centrosinistra e creare un'alternativa alla destra. Penso che Stefano Bonaccini sia il candidato più adatto a farlo perché ha dimostrato di avere passione, competenza e capacità di confronto".

"Occorre darsi un segretario consapevole delle difficoltà, perché ricominci e rilanci proposte innovative. Non dobbiamo chiuderci in un fortino, arroccarci in noi stessi o inseguire gli alleati. M5s e Terzo Polo hanno voglia di recuperare voti a scapito del Pd, ora è difficile convergere. Lo trovo un atteggiamento molto miope".

"Siamo nati per innovare e per proporre riforme utili al Paese. Ci vogliono persone capaci di tener fermi i valori ma che abbiano capacità di amministrare e governare, come il presidente della Regione Bonaccini. Credo che sia attuale l'impronta che dà Stefano Bonaccini, credo che la capacità di amministrare sia importantissima".

Su possibili scissioni post congresso: "Non vedo spinte liberiste nel Pd e non credo che una vittoria di Elly Schlein distrugga il partito. Bisogna però chiarire dove vogliamo andare, non credo nella vaghezza dell'andare oltre e nell'indeterminatezza della sinistra. Gli iscritti Pd vedono nell'unità del partito non solo un mezzo, ma anche un fine. Non si saranno ulteriori tentativi di scissione. E comunque le scissioni non sono più di quelle di prima, i rientri testimoniano la necessità di restare uniti".

Il PD al voto