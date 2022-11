Congresso PD, Santori si iscrive: "Ricambio delle leadership, Shlein persona capace"

Mattia Santori, leader delle Sardine, eletto in consiglio comunale nella lista PD , presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena si è iscritto al congressi del PD. Lo ha confermato in un'intervista a Repubblica tornando a dare la svegli ai dem perchè si ri-aprano alla società, ricordando anche il maxi raduno delle Sardine a gennaio 2020 in piazza 8 agosto.

Intanto il segretario uscente Enrico Letta ha convocato le primarie per i suoi successori per il 12 marzo, ma prima saranno apportati alcuni aggiustamenti allo statuto del partito.

Santori, dopo i deludenti risultati alle elezioni del 25 settembre, si tirò addosso gli strali dem per averlo definito "malato" e oggi propone, un po' come tutti, il "ricambio delle leadership, soprattutto per i giovani" e anche un eventuale revisione del simbolo.

Il leader delle Sardine 'sponsorizza' anche la ex vicepresidente della Regione, Elly Schlein, ora deputata: "Persona capace di creare dei ponti" e riapre ai 5 Stelle: "Gli italiani preferiscono scelte radicali. E invece il Pd annacqua le sue idee guardando al centro".

Per Santori il Partito Democratico ha perso tanti voti anche per non aver sostenuto il referendum su cannabis ed eutanasia"

Allora, dopo aver dichiarato di coltivare marijuana, oltre che dalle destre, venne attaccato anche dalla segretaria provinciale del PD, Federica Mazzoni: "Mi ricorda che starei minando la credibilità delle istituzioni", scrisse "dimenticando, evidentemente, che se oggi abbiamo una legge sull’aborto è grazie alla disobbedienza civile di Emma Bonino, che se Mimmo Lucano è diventato l’eroe dell’integrazione è perché ha dato documenti, soldi e casa a chi non li aveva, che se abbiamo potuto aggrapparci ad una speranza ai tempi dei 'portichiusi' è perché Carola Rackete all’indifferenza delle istituzioni ha preferito speronare una motovedetta della Guardia di Finanza, che se gli italiani hanno scoperto l’eutanasia è perché Marco Cappato ha portato Fabiano Antonioni in Svizzera".