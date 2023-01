Un Consiglio Comunale composto da ragazzi, così Vergato avvicina i giovani alla 'cosa pubblica'

Uno dei modi per rafforzare il senso civico tra i ragazzi e le ragazze e allo stesso tempo avvicinarli alla politica fatta di atti quotidiana è senz’altro da vita al Consiglio comunale, dove e come si può farlo e realizzarlo. Così la pubblica amministrazione di Vergato, annunciando che nel comune bolognese si è appena insediato un Consiglio Comunale 'speciale', composto infatti da ragazzi e ragazze. Il 'baby-sindaco' e i piccoli consiglieri sono stati eletti lo scorso 23 dicembre dagli studenti della Scuola Media “E. Veggetti” del Capoluogo. Alla cerimonia, oltre al sindaco Giuseppe Argentieri, hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Carlo Monaco, ed alcuni assessori e Consiglieri comunali.

Come è formato il Consiglio comunale dei ragazzi vergatesi

I neoeletti sono stati accompagnati dalla prof.ssa Patrizia Brienza e dal prof. Massimo Pauselli. Nel corso della cerimonia il Sindaco Argentieri ha affidato la fascia tricolore alla neo eletta Sindaco Sara Gargiulo, che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i 17 candidati, che erano: Bader Miftahi, Bruno Filieri, Gaia Sabattini, Victoria Carrera, Lorenzo Fedeli, Lucio Stani, Alessio Bedosti, Viola Pappalardo, Eugenio Daniotti, Muhammad Naeem Chhena, Ada Chinni, Enrico Tarantino, Wassila Sahadi, Michelangelo Basile, Areba Ahmed, Cora Parazza.

Il Consiglio sarà formato dalla Sindaca e dai 12 studenti che hanno riportato il maggior numero di voti. La sindaca Sara Gargiulo nominerà un Vicesindaco e gli assessori e le assessore.

Argentieri: "Recepiremo anche nell'ordine del giorno del consiglio comunale spunti e proposte da loro indicati"

“La costituzione del consiglio comunale dei ragazzi è un ulteriore importante tassello del coinvolgimento dei ragazzi nella vita civica e sociale del nostro comune, percorso che abbiamo avviato fin dal nostro insediamento che purtroppo l'emergenza COVID ha rallentato - sottolinea il sindaco di Vergato Argentieri -L'impegno che ci prendiamo come amministrazione è quello di ascoltarli e condividerne le esigenze, recependo anche nell'ordine del giorno del consiglio comunale spunti e proposte da loro indicati. Penso che sia anche fondamentale creare le condizioni affinché i bambini ed i ragazzi vedano le istituzioni, sia come ambienti e palazzi che le persone elette, come luoghi di loro proprietà e riferimenti amichevoli e non realtà ostili e distanti. Per il nostro comune è un'assoluta novità, faccio un grande augurio di buon lavoro al sindaco e a tutti i componenti del consiglio congratulandomi per il senso civico espresso proponendosi come rappresentanti di tutti i loro coetanei e dedicando tempo alla nostra società”.