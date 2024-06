Consigliere di FdI parla con il volantino elettorale in mano: è caos a Palazzo d’Accursio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Momenti di caos nell’ultima sessione del Consiglio comunale a Bologna: il consigliere di Fratelli d’Italia Fabio Brinati ha presentato un’interrogazione sull’aeroporto Marconi. Parlando in aula, però, Brinati teneva in mano un volantino elettorale del suo partito, Fratelli d’Italia, che invita a votare per Giorgia Meloni e per il candidato per il nord-est Stefano Cavedagna. L’intervento del consigliere, come di consueto, era ripreso dalle telecamere che trasmettono in streaming le sessioni del Consiglio comunale. A questo punto Brinati è stato interrotto dalla vicepresidente del Consiglio, Manuela Zuntini, anche lei di Fdi, che oggi guida i lavori del Question time per l'assenza della presidente Maria Caterina Manca (Pd). "Consigliere la interrompo un attimo e le chiedo di non mostrare nulla di quello che ha in mano", dice Zuntini.

Brinati ha posato il volantino e si è scusato, ma riprendendo il suo intervento sull’aeroporto ha invitato la maggioranza a “non fare propaganda”, come riporta la Dire. A questo punto dai banchi del centro sinistra si è scatenato il caos: parla di “non fare propaganda con i volantini in mano”, dice fuori microfono un consigliere di maggioranza. Non pago, Brinati riprende il suo intervento dicendo ai colleghi del centro sinistra: “Strumentalizzate sempre tutto", causando ulteriore caos tra i banchi. I lavori dell’aula sono ripresi solo dopo alcuni richiami della vicepresidente Zuntini.