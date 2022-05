Conti in rosso per il PD, Lepore: "Si può fare politica popolare, meno soldi e meno sedi" | VIDEO

Ammonterebbe a 4 milioni la perdita per il Partito Democratico di di Bologna, ma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, di dice "contento del piano di ristrutturazione. Credo che vada sostenuta l'azione di tutta la segreteria provinciale e di Mazzoni (segretaria provinciale - ndr), finalmente abbiamo un progetto nero su bianco per rilanciare il Pd".



Per Lepore "era necessario aspettare le elezioni perchè chiaramente non si può ristrutturare un bilancio prima del voto" e "occorre essere pancia a terra per fare le campagne elettorali, ora che si riparte con il nuovo mandato congressuale tutto il gruppo dirigente si è unito per portare avanti questo bilancio che è basato sul fatto che per fare politica oggi si può spendere meno".

Questo perchè "si può fare una politica popolare coinvolgendo le persone, come abbiamo fatto noi nella nostra campagna, dove abbiamo coinvolto più di 2.000 volontari - ricorda - e questo ci ha permesso di fare una delle campagne elettorali meno costose di sempre, pur essendo durata un anno e mezzo". Si tratta di andare avanti, poi, "anche con meno sedi - continua Lepore - e questa è una grande questione che il Pd sta affrontando a livello nazionale e che ovviamente ci deve vedere anche individuare nuove modalità per andare incontro ai cittadini". Su questo ci sono "alcune proposte che con Mazzoni si stanno portando avanti, dalle feste dell'Unità di quartiere ad una maggiore promozione di iniziative negli spazi anche pubblici che eventualmente si possono prendere in affitto o anche temporaneamente", sottolinea il sindaco.

La segretaria Mazzoni: "Comitato per risanamento e rilancio"

"Ho deciso di proporvi un approccio tipico delle pratiche politiche del femminismo: ho riconosciuto la fragilità e la vulnerabilità del nostro partito", ha scritto oggi su Facebook la segretaria Federica Mazzoni che guarda "a occhi ben aperti e a schiena dritta i problemi che persistono da molto tempo nella nostra organizzazione - continua - sul piano economico e finanziario, gestionale, senza avere il timore di mostrarli poichè solo in questo modo saremo in grado di porci sulla strada della consapevolezza, ma soprattutto del cambiamento".

La presenza ieri di Marco Meloni, coordinatore della segreteria nazionale, è "indice di quanto la salute e la forza del partito di Bologna è sostanza della salute e della forza del Pd nazionale" quindi "la vera forza sta nel riconoscere i nostri limiti e i nostri punti di forza. Dobbiamo avere coraggio e guardare oltre l'orizzonte dell'immediato. Responsabilità non è conservazione ma è un nuovo slancio vitale verso una situazione di maggiore stabilità e sicurezza di tutto il partito".

"Quello che abbiamo fatto ieri sera è stato un esercizio di verità. E per farlo realmente - sottolinea Mazzoni - abbiamo chiesto in queste settimane a professionisti competenti di affiancarci nella lettura della situazione e nell'individuazione delle soluzioni". Non si tratta, precisa Mazzoni, "di far retrocedere la politica, abdicare al nostro compito e ruolo- continua il post- e non si tratta neppure solo di 'tagliare e far tornare i conti', ma di agire con il supporto di chi può aiutarci a decifrare una situazione grave, non disperante, ma molto complessa. Perché abbiamo bisogno di soluzioni concrete, strutturali, sostenibili".

Mazzoni rivolge dunque un ringraziamento "per questo lavoro di qualità" ai consulenti della società Outlook, Luca Federico e Maria Luce Cappelleri. "I dati tecnici che già ci stanno fornendo - scrive la dirigente - dovranno essere calati e adeguati alla nostra organizzazione politica, che non è una multinazionale in cui 'basta tagliare i costi e far tornare i conti'". Per questo, riferisce la segretaria, "abbiamo insediato un Comitato per la realizzazione del progetto di risanamento e rilancio, presieduto dal tesoriere Valerio Gualandi e composto da due figure altamente autorevoli e di grande esperienza politica, amministrativa e professionale: Aleardo Benuzzi e Paolo Trombetti". Questo organismo, spiega Mazzoni, "avrà il compito di seguire e monitorare l'attuazione del piano, fa riferimento alla segretaria e alla segreteria, come da mandato ricevuto nella precedente Direzione. Non mancherà il coinvolgimento dei territori attraverso assemblee di quartieri e zone".

Intraprendendo questo percorso "stiamo facendo qualcosa di straordinario, fuori dalla consuetudine - dichiara Mazzoni - ma è quanto di più giusto e lungimirante possiamo decidere per fare in modo che Il Pd di Bologna continui a essere un vero partito radicato, vivo e migliore". (dire)