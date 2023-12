Dirigente Rai "militante" ad Atreju, poi l'attacco a Schlein, il PD: "Dimissioni immediate"

Le parole di Paolo Corsini, direttore dell’approfondimento Rai, sono "vergognose e pericolose" per il PD, che ne chiede le dimissioni immediate. E' il nuovo caso politico scoppiato ad Atreju, la kermesse politica giovanile della destra, che nel 1998 venne organizzata per la prima volta dal Giorgi Meloni.

Nel corso del suo intervento di apertura, da moderatore avrebbe fatto un uso disinvolto del possessivo "nostro" e del pronome personale "noi", parlando della festa e del partito Fratelli D'Italia.

"Non solo, è stato un attacco sguaiato e volgare nei confronti di Elly Schlein", scrivono i dem. Il dirigente, senza nominarla, avrebbe criticato la segretaria che ha declinato l'invito a partecipare: "Più facile cercare un po' di like che dibattere sul merito. Hanno preferito occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare piuttosto che confrontarsi" facendo riferimento all'amica armocromista. In compenso, gli organizzatori hanno ironizzato facendo comparire un cartonato raffigurante Schlein.

"Ma soprattutto è inaccettabile che un dirigente del servizio pubblico in un evento definisca Fratelli d’Italia 'il nostro partito'. Una cosa del genere non si era mai vista - attaccano dal Nazareno - Da TV di stato a Tv di Partito, da Rai a TeleMeloni, con quel gusto retrò che sa di Eiar e Istituto Luce. Tv di regime e nostalgia del ventennio, evidentemente. Dimissioni immediate".

Ora sembra che Roberto Sergio, AD della Rai, abbia chiesto chiesto una relazione e di visionare il video.

Paolo Corsini, chi è

Nato a Rimini nel 1968, laureato in lettere, dal 1999 è impegnato in Rai, in qualità di collaboratore giornalistico e redattore presso il Giornale Radio dove, nel 2004, viene assunto definitivamente in qualità di redattore e svolge attività di Informatore Parlamentare.

Nel maggio 2023 ha assunto la responsabilità in via transitoria della Direzione Approfondimento, incarico che viene successivamente confermato con la nomina a Direttore.

Nel 2006 è assegnato alla Testata GR Parlamento e nel marzo 2007, nell'ambito della redazione "GR Parlamento", viene promosso Capo Servizio.



Nel 2008 gli viene affidata la posizione mansionaria di Vice Capo Redattore.



Nel 2009 viene nominato responsabile della "Segreteria di Redazione" della medesima Testata, con il riconoscimento della qualifica di Capo Redattore.



Dal 2009 al 2014 è Vice Direttore della Testata Rai Giornale Radio e, dal 2011 al 2012, gli viene inoltre affidata ad interim la responsabilità della redazione "Cronaca".



Nel 2014 viene assegnato alle dirette dipendenze del Direttore della Testata Rai Giornale Radio.



Nel 2015 gli viene affidata la responsabilità della redazione "Telegiornale" di Rai Parlamento.



Nel 2020 viene nominato Responsabile dell'unita organizzativa "Attualità" della Direzione Rai Due, in qualità di Vice Direttore e, successivamente, fermo restando il ruolo di Vice Direttore, gli viene affidata la responsabilità dell'unità organizzativa "Approfondimenti Informativi e Rubriche Religiose".



Nel 2022 è responsabile dell'unità organizzativa "Approfondimento 3" della Direzione Approfondimento in qualità di Vice Direttore.