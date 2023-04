Cospito, Bignami: "Ha capito che l’Italietta che cede ai ricatti non esiste più?"

"Più che il dolor poté il digiuno? O forse anche lui ha capito che l’Italietta che cede e si piega ai ricatti tanto cara alla sinistra non esiste più?" Lo scrive in un pot sui social il viceministro ai trasporti di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vincolava la Corte d'assise d'appello di Torino a infliggere l'ergastolo per l'attentato alla Scuola degli allievi dei carabinieri di Fossano all'anarchico Alfredo Cospito. Appresa la notizia, l'indagato ha sospeso lo sciopero della fame, anche se la reclusione al 41 bis al momento non è stata annullata.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale "nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, codice penale, nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo", spiega una nota della Consulta. Secondo la Corte "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva".