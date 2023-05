Cottarelli lascia il seggio al senato: "Differenze con il PD di Schlein"

"Lascerò il Senato per dirigere, gratuitamente, un nuovo programma di Educazione offerto dall’Università Cattolica di Milano agli studenti delle superiori. È stata una scelta difficile ma credo molto nell’utilità di questo programma per il Paese". Lo scrive su twitter il parlamentare PD, Carlo Cottarelli, ma lo aveva annunciato alla trasmissione di Rai 3 "Che tempo che fa".

Un incarico non compatibile con quello di Senatore, ma l'economista sottolinea qualche "differenza" con la reggenza Schlein: "Ne ho parlato con segretaria e capogruppo - ha detto Cottarelli a Fabio Fazio - credo che Schlein stia facendo la cosa giusta nello spostare il Partito Democratico un po' più verso la sinistra, andando a rappresentare una parte sociale che forse adesso lo è poco è - ma - ci sono chiaramente delle differenze adesso, una di queste riguarda per esempio il ruolo che il merito deve avere in una società. Nel documento dei valori del PD del 2008 il ruolo del merito era molto enfatizzato, nei più recenti documenti, quello di fine gennaio pena, è scomparso addirittura".

Chi è Carlo Cottarelli

Nato a Cremona nel 1954, dopo essersi laureato in Economia a Siena e aver conseguito il Master presso la London School of Economics, ha lavorato nel dipartimento ricerca della Banca d’Italia e poi all’Eni. Dal 1988 è al Fondo Monetario Internazionale. Dal 2013 al 2014 è stato Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, nominato dal governo Letta. Dal 2014 al 2017 è stato direttore esecutivo del FMI. Dal 2017 è direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’università Cattolica di Milano e visiting professor presso l'università Bocconi. Il 28 maggio 2018, viene incaricato dal presidente della Repubblica Mattarella di formare un nuovo governo, incarico che ha accettato con riserva, mandato che ha rimesso il 31 maggio. Nel 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto al Senato del Partito democratico.