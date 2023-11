Caro affitti, in arrivo 150 milioni dalla manovra. Bernini soddisfatta “a metà” | VIDEO

La manovra è arrivata alle battute finali, tanto che presto dovrebbe essere ratificata. Un’occasione, almeno sulla carta, per investire in punti programmati ritenuti strategici, come il diritto allo studio. Per farlo, però, è necessario investire sui posti letto, cosa che la ministra all’Università e alla Ricerca Anna Maria Bernini sembra aver preso molto seriamente. In programma c’è la messa a disposizione di decine di migliaia di nuovi posti letto, con un investimento da “150 milioni di euro (nel video Bernini comunica la cifra di 140 milioni, rettificata successivamente ndr) in manovra di bilancio, più milioni per coprire gli 8.500 posti letto già assegnati e che le studentesse e gli studenti stanno già utilizzando”.

“Non sono fondi Pnrr, sono soldi nostri. È una buona cifra. Non sono mai completamente soddisfatta, penso che si possa fare di più, però rispetto a quello che abbiamo trovato e ai ritardi angoscianti che abbiamo dovuto affrontare, è un buon risultato” conclude Bernini.