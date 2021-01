Crisi di governo, Merola: "Avanti con Conte, Renzi irresponsabile"

La crisi di governo aperta ieri da Matteo Renzi è stata una azione condotta "in modo irresponsabile, un grave errore". Virginio Merola sposa in pieno la linea uscita dall'esecutivo nazionale del Partito Democratico, riunione presenziata anche dal Primo cittadino di Bologna. Già in mattinata Merola si era pronunciato in merito alla crisi, ora dopo lo stato maggiore dem a Roma, torna con una dura condanna all'operato dell'ex segretario.

Il punto fermo maturato nelle ultime ore, dopo la visita di Conte del Quirinale, è quello della conta in parlamento. Il premier farà quindi un passaggio alle camere per vedere se esiste ancora una maggioranza in grado di sostenere il governo. E il Pd per ora tiene la barra dritta e indica Giuseppe Conte come unica opzione, smarcandosi da chi suggerisce di superare la crisi con un cambio di nome a Chigi.

"Ecco i nostri punti fermi, la nostra bussola" scandisce Merola: 1) È impensabile collaborare con questa destra sovranista, antieuropea, che si è schierata con Trump 2) Avanti con Conte come Presidente del Consiglio 3) Si alla discussione in Parlamento, perché Italia Viva è inaffidabile".

E conclude: "Non vogliamo le elezioni ma una vera, forte e concreta ripartenza per l’Italia. Ma per evitare le elezioni serve certezza di prospettiva, non una lenta agonia di ricatti di parte. Verifichiamo in Parlamento se esiste la conferma di una maggioranza, in modo trasparente e chiaro, per una alleanza democratica ed europea".