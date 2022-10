Il dirigente della Lega con il tatuaggio neofascista, lui: "Appassionato di mitologia, a 16 anni mi piaceva Thor"

Un dente di lupo con una mano che impugna un martello, e cioè il simbolo di Terza posizione, un movimento eversivo neofascista attivo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. E' quanto ha tatuato sull'avambraccio destro il neo responsabile metropolitano della Lega di Bologna, Cristiano di Martino. Il particolare è stato notato dal Corriere di Bologna, che in un articolo a firma di Olivio Romanini ha ricostruito i particolari della vicenda è ha chiesto motivo del simbolo impresso con l'inchiostro sulla pelle del braccio destro al diretto interessato. Quel tatuaggio infatti, rischia di essere molto ingombrante per chi fa politica in una città che ogni anno commemora le vittime delle stragi dell'eversione nera, non da ultima quella della stazione di Bologna del 1980, oltre che quella dell'Italicus del 1974.

La difesa: "Fatto a 16 anni, sono appassionato di mitologia nordica"

Di Martino da parte sua -sempre sulle colonne del quotidiano locale- ha cercato di minimizzare, gettando acqua sul fuoco. "«La mitologia nordica mi piace da quando sono ragazzino -si legge- Quando ho fatto quel tatuaggio, a 16 anni, neanche sapevo cos’era Terza Posizione». E il pugno con il martello? «Io sono sempre stato appassionato di fumetti, mi piace Thor», risponde il neo segretario della Lega cittadina. «Ci sono in giro segretari con la croce celtica e io devo essere messo in croce per un tatuaggio dell’86? A volte in gioventù si fanno cose che magari nel corso degli anni si potevano fare in maniera diversa, ma non ho mai avuto nulla a che spartire con certi mondi», sostiene Di Martino".

Tatuaggio neofascista, Mazzoni: "Fa finta di non sapere"

Appena diffusasi la notizia, i primi a commentare sono stati gli esponenti del Pd, che hanno attaccato Di Martino. Federica Mazzoni, segretaria del Pd di Bologna non lesina le parole. "Neanche il coraggio di chiedere scusa -incalza Mazzoni- d'altro canto, se fosse pentito non porterebbe ancora quel tatuaggio, quindi la gravità del simbolo che porta addosso si mescola alla volontà di prendere in giro, facendo finta di non sapere e non capire quel che hanno rappresentato quei simboli neofascisti, di non conoscere Terza posizione e uno dei suoi fondatori, Gabriele Adinolfi di Casapound, con cui (De Martino) ha organizzato iniziative politiche".

E ancora: "Il tentativo di banalizzare la storia del neonazista in Italia è vergognoso e fa parte del pericolo, strisciante e subdolo, che è presente nella destra italiana oggi. Per noi, da Bologna, città antifascista, della Resistenza e della strage neofascista del 2 agosto 1980, è inaccettabile", dice Mazzoni in una nota.

Tatuaggio neofascista, Lepore: "Sarebbe ora che Salvin facesse pulizia"

il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interpellato all'evento con Autostrade per l'Italia, è sulla stessa lunghezza d'onda. "Credo che Salvini debba fare un po' di pulizia nel suo partito -osserva il primo cittadino- anche perché di fascisti finti tonti ne abbiamo già troppi. Visto che siamo al seminario di Autostrade, consiglierei" al diretto interessato, comunque, "di tatuarsi sull'altro braccio 'Autostrade per l'Italia'. È bello lungo e forse gli darà più soddisfazione".

Cosa è il Wolfsangel, il dente di lupo caro alle SS

Il dente di lupo, il Wolfsangel, è originariamente nato come runa di estrazione germanica, indicante libertà e indipendenza. Nel primo novecento, il simbolo è stato adottato dalla simbologia nazista prima dell'avvento della svastica. Le SS lo utilizzarono ancora come simbolo di appartenenza. Infine, il Wolfsangel venne ripreso e rielaborato pure dai movimenti neofascisti del dopoguerra, tra cui appunto Terza posizione. Il dente di lupo si trova anche nel simbolo del battaglione ucraino Azov, controverso reparto inglobato nell'esercito ucraino, protagonista nell'assedio delle acciaierie Azovstal di Mariupol, nei primi mesi della resistenza all'invasione russa dell'Ucraina.