Dopo Cutro, autodenunce a Bologna: "Sono Stato, io"

"Denuncio la mia colpevolezza per la morte di 86 persone naufragate a largo di Steccato di Cutro la notte del 26 febbraio 2023. Denuncio la mia colpevolezza per mancato soccorso a persone in pericolo in mare, come sarebbe prescritto dal diritto internazionale consuetudinario. Denuncio la mia colpevolezza per non aver anteposto il valore della vita umana na a valutazioni procedurali, di fronte a decine di persone inermi e in oggettivo vo stato di pericolo.

Denuncio infine la mia colpevolezza per non aver rispettato la loro dignità, negando il riconoscimento del loro diritto a vivere in pace, negando il riconoscimento del loro diritto a perseguire la piena realizzazione della persona, come scritto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948".

E' il testo dell'autodenuncia che verrà consegnata domenica 26 marzo alle 11.00 in Piazza Roosvelt nei pressi della Questura di Bologna: "Un’iniziativa simbolica senza alcune ripercussione giuridica - spiegano i promotori - anche se non riconosciute legalmente, porteremo le autodenunce ai pubblici uffici, per marcare una differenza morale e affermare che un’idea alta di Stato vive nell’opera e nel pensiero di molte persone. Ci autodenunceremo pubblicamente. Le copie delle autodenunce saranno raccolte e andranno a comporre un’installazione artistica".

L'invito è anche a anche a leggere il testo dell'autodenuncia in un video per poi condividere le testimonianze

Intanto, in serata a Bologna sono attese altre due salme, di una bambina di 6 anni e di una giovane donna.

Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, nel corso della sua relazione è tornata sul tema dell'immigrazione. "Noi siamo quelli che in rapporto agli sbarchi sono riusciti potenzialmente a salvare più persone - ha detto - I dati smontano una certa propaganda. Raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia non solo del governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, del nostro intero sistema. Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro".