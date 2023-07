Danni alluvione gonfiati? Felicori nega: "Fondi e tempi ricostruzione il problema"

Danni anche "drammatici" a biblioteche, archivi, teatri, chiese, abbazie, cimiteri e diverse sale cinematografiche. L'alluvione di maggio ha lasciato disastri anche al patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna: in tutto sono stati stimati 65 milioni di euro di interventi necessari per ripararli, anche se nel caso degli archivi e delle biblioteche storiche si tratta di danni "spesso irreparabili", come sottolinea l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, che ha fatto il punto oggi in commissione. A causa dell'alluvione sono state danneggiate rispettivamente 155 chiese danneggiate (per una stima di 23 milioni), 31 musei (tre milioni), 91 palazzi storici (14 milioni), 12 aree archeologiche (1,5 milioni), cinque parchi e giardini storici (100.000 euro), 21 archivi (15 milioni) e 13 biblioteche, per quasi sette milioni di euro di danni.

Ripartizione fondi

La ripartizione tra le province prevede invece due milioni di euro a Reggio, quattro a Modena, quasi otto a Bologna, 21 a Ravenna, 25 a Forli-Cesena, quattro a Rimini, "spiccioli" a Ferrara, solo sfiorata dall'alluvione. "La struttura tecnica- ha informato Felicori, che ha voluto visitare personalmente molti luoghi della cultura danneggiati- si e' attivata immediatamente e avendo il ministero della Cultura assunto l'iniziativa del coordinamento noi abbiamo partecipato alla ricognizione dei danni".

Costi, fondi e tempi della ricostruzione

Il Governo, sottolinea poi l'assessore, "ha deciso di governare la ricostruzione (con la nomina a commissario di Figliuolo, ndr), e' una scelta che non ci ha fatto felici, ma va rispettata. La Regione collaborerà lealmente". Ma Felicori - riporta l'Agenzia Dire - nega che ci possano essere liste dei danni amplificati: "I costi dell'alluvione sono talmente alti che vedo difficile che qualcuno possa pensare a gonfiarli ulteriormente".

Più che altro, confida, il problema saranno i tempi della ricostruzione. "Quando anche ci fossero tutti i fondi, e al momento non mi pare ci siano, temo la questione dei tempi, perché le procedure sono di per se' lunghe e il personale delle soprintendenze e' insufficiente". Per questo, conclude, "spero sia votata all'unanimità" in Assemblea legislativa la "proposta di estendere l'Art Bonus almeno per il 2023-2024 a tutto il patrimonio ecclesiastico e privato".