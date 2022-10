Giunta Lepore, riassetto deleghe: la Sanità va a Rizzo Nervo

Nuovo riassetto delle deleghe nella Giunta di Matteo Lepore. Il sindaco di Bologna ha annunciato oggi in Consiglio comunale una nuova divisione di compiti all'interno della sua squadra. La novità più importante, riporta l'agenzia Dire, riguarda la delega alla Sanità, che finora il primo cittadino aveva mantenuto nelle proprie mani e che adesso passa nel 'portafoglio' dell'assessore Luca Rizzo Nervo, già con delega al Welfare.

"Ora che non è più parlamentare – spiega il sindaco – l'assessore potrà dedicare più tempo anche alla sanità, essendo tra l'altro la persona più competente a cui affidare il compito e avendo di fronte un'epoca in cui dovremo affrontare scelte importanti nell'ambito della salute".

Lepore manterrà comunque la presidenza della Conferenza socio-sanitaria metropolitana, proprio per affiancare al lavoro dell'assessore comunale una "prospettiva" di area vasta. Rizzo Nervo avrà anche una delega ad hoc sugli anziani.

"E' doveroso - afferma il sindaco - il tema degli anziani sarà al centro anche del nostro 'Diversity team'", ossia della squadra di cinque persone che il Comune sta cercando (tramite bando) per occuparsi delle diverse condizioni di diversità e discriminazione in città. In quello gruppo, afferma Lepore, "ci sarà una figura dedicata agli anziani. Lì si può svolgere un lavoro multiplo, con una visione globale".

Il secondo aggiustamento di deleghe riguarda l'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, che d'ora in avanti si occuperà anche della cura del patrimonio arboreo. "E' stata un'estate difficile a causa della siccità - ricorda il sindaco - e sappiamo che c'è un'attenzione forte sugli alberi da parte dei cittadini. Ci chiedono di più e quindi abbiamo bisogno di una gestione più politica di questa delega, anche per dare un senso alla partecipazione dei cittadini. Non possiamo occuparci solo della manutenzione degli alberi".

Infine, all'assessore Massimo Bugani sarà affidata anche la delega alle Relazioni sindacali del Comune di Bologna. Sarà dunque "il presidio della Giunta accanto alla Capo di Gabinetto, Matilde Madrid- spiega Lepore- con l'ascolto e una relazione più salda e puntuale, penso che potremo fare un buon lavoro".