Una San Lazzaro per Giovani. Un confronto tra i candidati Under 30

Un incontro fatto dagli under 30 per gli under 30 per discutere di politica dal punto di vista dei giovani. Stasera alle 20:30 alla Terrazza di via del colle 1 a Ponticella si svolgerà un dibattito tra 5 candidati al consiglio comunale di San Lazzaro. Lo scopo di questa iniziativa è dare priorità alle necessità e i bisogni dell’elettorato Zoomer e Millenial.

Per la lista del Partito Democratico ci saranno Alice Taruffi e Bartolomeo Cianciolo che tratteranno i temi della sicurezza per le donne nei mezzi di trasporto, la denatalità e la fuga di Cervelli. La lista di Fratelli D’Italia verrà invece rappresentata da Leonardo Bastelli e Luca Maurizzi che condivideranno le loro proposte per risolvere l’isolamento delle frazioni e la mancanza di attività ricreative per i giovani. Davide Cristoni, candidato nella lista Futura San Lazzaro, farà il punto sul volontariato giovanile e infine per la lista di Azione, l’aspirante consigliere Lorenzo Valentini affronterà il tema dell’abbandono scolastico.

L’evento partirà con dei brevi saluti da parte di Sara Bonafè, assessora con delega alla gioventù, a seguire, interverranno anche Gianni Host, presidente del circolo Fdi di San Lazzaro e Lorenzo Bernardini, segretario Pd San Lazzaro. L’incontro sarà poi suddiviso in 6 sezioni dedicate ad argomenti specifici: ogni suddivisione, che durerà circa 10 minuti, includerà un discorso di apertura da parte di uno dei candidati a cui gli altri partecipanti potranno rispondere in brevi interventi. Tempo permettendo il pubblico potrà fare domande ai candidati.