Pianoro: si dimette l'assessora alla Cultura Silvia Benaglia

La sindaca Filippini: "Le deleghe verranno, per il momento, assunte direttamente da me"

Silvia Benaglia si è dimessa dalla giunta comunale di Pianoro. L'oramai ex assessora alla Cultura, Rapporti con l’Associazionismo locale e Commercio di Vicinato, e referente per le funzioni delegate presso l’Unione dei Comuni Savena Idice di Promozione Territoriale e Turismo, non fa più parte della squadra della sindaca Franca Filippini, ormai a metà del suo mandato.

"Silvia ha fatto parte da subito, da giugno 2019, della mia squadra di Giunta . si legge in una nota a firma della sindaca Filippini - Ha sempre dimostrato entusiasmo e voglia di fare. Qualità che le hanno permesso, in questi due anni tutt’altro che “normali”, di raggiungere risultati visibili ed apprezzati nell’organizzazione di servizi ed eventi culturali e ponendosi sempre in ascolto e collaborazione nei rapporti con il mondo dell’associazionismo.Di fronte alle motivazioni, strettamente personali, che l’hanno indotta a questa decisione, non ho potuto fare altro che accettarle, pur con grande rammarico. Le deleghe da lei ricoperte verranno per il momento assunte direttamente da me. Ringrazio Silvia Benaglia, a nome di tutta l’amministrazione e dei cittadini, per il ruolo che ha ricoperto e per le modalità con cui l’ha fatto, mettendo al primo posto (con responsabilità, sensibilità e passione) il bene della comunità.

A Silvia auguro di poter continuare ad esprimere le proprie capacità e passioni per la comunità pianorese".