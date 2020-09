Pianoro, Umberto Ori si è dimesso dalla carica di assessore

Umberto Ori si è dimesso dalla carica di assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Pianoro. A comunicarlo è una nota dell'ente pubblico, dove si legge che per motivi di salute Ori ha già riferito alla giunta la sua decisione, e la sindaca Franca Filippini ha accettato la rinuncia all'incarico.

"In questi mesi grazie al lavoro di Ori , in collaborazione con gli uffici - spiega la sindaca - si sono avviati diversi percorsi, come i Gruppi di vicinato, una proposta di installazione di videocamere sul territorio, la sottoscrizione della convenzione con la Pubblica Assistenza per la Protezione Civile e il progetto Velox Futa. Tutti percorsi che dovranno essere portati avanti e incrementati per rendere Pianoro sempre più sicura. Rientrando a me le deleghe, mi adopererò affinché gli sforzi e il lavoro svolto fino a ora non vadano perduti".