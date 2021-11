Nella squadra di Lepore anche la consigliera Monticelli, prof di Patrick Zaki

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha designato la consigliera comunale Rita Monticelli come delegata del Comune sui temi dei diritti umani e del dialogo interreligioso.

"Tra i primi progetti che ho chiesto a Monticelli di seguire – spiega Lepore – c’è la la realizzazione della 'Casa dell’incontro e del dialogo tra Religioni e Culture', proposta ad aprile dal mio predecessore Virginio Merola, insieme all'allora Rettore dell'Alma Mater Francesco Ubertini, e condiviso con l'Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, il Rabbino Capo Alberto Sermoneta, il presidente della Comunità Ebraica Daniele De Paz e il presidente della Comunità Islamica Yassine Lafram. Un protocollo aperto all'adesione di tutte le confessioni religiose del nostro territorio che ne condividono lo spirito e vogliono contribuire al raggiungimento delle stesse finalità".

"La scelta di Monticelli - prosegue il sindaco - professoressa dell'Unibo che molti conosceranno per il suo impegno per la liberazione di Partick Zaki, sottolinea anche come, per noi, la via maestra per affermare i diritti sia il dialogo, soprattutto tra esperienze molto diverse".