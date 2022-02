Disabilità e lavoro, nasce il "case manager". Castaldini: "Vittoria di tutta la comunità"

Da ieri in Emilia-Romagna si può formare, e per la prima volta, il 'case manager', una figura che mette in collegamento disabilità e mondo del lavoro, ovvero le esigenze delle persone disabili e le richieste delle imprese: "L’Assemblea ha votato unanime la mia richiesta. Non è stata la mia vittoria all’opposizione, bensì la vittoria di una collettività splendida che lavora quotidianamente sul nostro territorio", ha scritto in una nota Valentina Castaldini, consigliere regionale e capogruppo Forza Italia Emilia-Romagna che ha incontrato le famiglie dei giovani disabili e il settore delle cooperative e del terzo settore "per quella parte del nostro territorio che da sempre si prodiga a favore della dignità del lavoro per i disabili, ed è al fianco delle famiglie e del terzo settore che quotidianamente si misurano con la disabilità, è un gran giorno. Sono stata felice".

Per Castaldini si tratta di un fine"incredibilmente nobile: riconoscere la dignità del lavoro ai più fragili".

Quindi, dopo un confronto con maggioranza e colleghi dell’opposizione, la formazione del “case manager”, figura in Emilia-Romagna ancora non presente, è stata approvata all’unanimità: "Non è la vittoria di chi siede all’opposizione - continua la capogruppo - è una piccola grande vittoria di tutta la comunità, di una collettività in cui ho sempre riconosciuto un valore aggiunto. Dargli da oggi uno strumento in più per esserci al meglio, è per me un grande traguardo. Uno dei tanti che spero di raggiungere per la bellezza del lavorare insieme e del riconoscerne il valore".