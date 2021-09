Mario Draghi a Bologna, ospite al G20 delle Religioni con Prodi. Pronto presidio di protesta 

Il Presidente del Consiglio in città per la chiusura del forum religioso. Potere al popolo si mobilita: "Respingiamo Draghi. Parlano di pace ma finanziano la guerra"

Dal Presidente del Consiglio Mario Draghi all'ex premier Romano Prodi e all'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Sono alcuni degli ospiti ai quali è affidata la conclusione del G20 delle religioni, kermesse in svolgimento in questi giorni sotto le Due Torri, che mira ad aprire un dialogo tra diverse forme di spiritualità al fine di trovare soluzione ai conflitti.

G20 religioni a Bologna, il programma della cerimonia conclusiva

La cerimonia di chiusura dell'evento si terrà oggi pomeriggio, 14 settembre, a palazzo Re Enzo. A partire dalle 15.30 . Secondo il programma Prodi presiederà il dibattito conclusivo assieme ad Alberto Melloni, storico delle religioni e segretario della Fondazione per le Scienze religiose. Tra gli interventi, quelli di Elly Schlein, di Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica romana, e di Antonio Tajani per il parlamento europeo.

Le conclusioni del dibattito, a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle principali religioni del mondo, saranno affidate al cardinale e infine al premier.

Draghi a Bologna, annunciato presidio di protesta

L'arrivo delle premier all'ombra delle Due Torri ha scatenato qualche mal di pancia, tanto che è stato annunciato un presidio di protesta promosso da Potere al popolo in occasione dell'evento di chiusura del Forum inter religioso G20. "Respingiamo Draghi. Parlano di pace ma finanziano la guerra", così annunciano i manifestanti che si riuniranno alle ore 16 davanti a palazzo Re Enzo.

Draghi e Prodi insieme anche all'evento della Bologna Business School

Draghi prima di prendere parte all'evento al dibattito religioso farà un'altra tappa in città: sarà infatti presente alla inaugurazione dell’aula magna dedicata a Beniamino Andreatta presso la Bologna Business School . Presenzieranno anche R.Prodi presidente Collegio di indirizzo Bbs, F.Ubertini rettore Alma Mater, M.Bergami dean Bbs, la famiglia Andreatta.

G20, Interfaith Forum 2021 e il messaggio di Mattarella

E' cominciata lo scorso weekend a Bologna l'Interfaith Forum 2021, una delle più importanti iniziative collaterali al G20, che oggi 14 settembre conclude la sua fitta agenda di relatori e ospiti. L’obiettivo del G20 delle Religioni e? quello di costruire uno spazio di incontro e di dialogo, non solo fra capi religiosi, ma anche fra autorita? politiche dei paesi e delle organizzazioni internazionali, autorita? spirituali e figure intellettuali su temi e programmi di carattere e rilevanza globale.

In occasione della giornata inaugurale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva inviato un messaggio ai partecipanti in cui ricordava che “la consapevolezza di come il fattore religioso sia elemento importante nella costruzione di una società internazionale più giusta, rispettosa della dignità di ogni donna e di ogni uomo, si va sempre più radicando.Cresce, di conseguenza, anche il riconoscimento del costruttivo apporto che le diverse confessioni possono offrire alla causa della pace e alla cooperazione al raggiungimento di obiettivi che interpellano l'umanità intera, in un mosaico fecondo che attinge ai valori universali che testimoniano”.

(foto Ansa, Mairio Draghi)