Crisi di Governo, Mario Draghi si è dimesso: "È venuto meno il patto di fiducia"

Alla conclusione del Consiglio dei Ministri, arriva anche la conclusione del Governo guidato da Mario Draghi. Dopo lo strappo con i 5 Stelle, che non hanno votato la fiducia sul DL Aiuti, il premier è andato dal capo dello Stato, pur avendo ottenuto la fiducia, senza il voto dei pentastellati.

Al termine del CdM si è diffusa la notizia ed è andato al Quirnale, ma il il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha respinto le dimissioni. Mercoledì Draghi riferirà alle Camere: "Ora ci sono 5 giorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la fiducia al Governo Draghi e l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico avvitamento nel quale sta entrando in queste ore" ha scritto sui social il segretario del PD, Enrico Letta.

"Elezioni subito" ha twittato il deputato bolognese di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Sulla stessa linea della presidente del partito, Giorgia Meloni: "Con le dimissioni di Draghi per FratellidItalia questa legislatura è finita. Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare. Elezioni Subito".

"Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi si è dimesso. Ora spetterà al Presidente della Repubblica gestire la crisi di governo - ha scritto in una nota Marco Lombardo di Azione (ex assessore comunale) - In questi 18 mesi, Mario Draghi era riuscito a ricostruire la credibilità internazionale dell’Italia, tornata al centro della scena politica in Europa. Ora si rischia di tornare a navigare a vista, in mezzo ad una situazione piena di tante insidie. La maggioranza politica che sosteneva questo governo di unità nazionale non c’è più perché è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo. La responsabilità politica di tutto questo è del M5S, ma anche di chi ne è stato, fino ad oggi, complice. Oggi Mario Draghi ne esce con dignità ed onore, in mezzo a tanti cialtroni".

Anche un altro ex assessore si scaglia contro Conte: "Guerra, Covid, inflazione, salari, ambiente, energia - ha scritto Alberto Aitini - Siamo pieni di problemi e il m5s provoca una crisi di governo per un po’ di visibilità. Siete veramente una rovina. Conte per primo".

"Inutile sprecare parole - aveva scritto sui social il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - Se metti a rischio il Governo nel mezzo di una pandemia energetica, aggravata dalla guerra, sei semplicemente un irresponsabile. Punto".

Per il sindaco Matteo Lepore "il PD è pronto, credo che il paese abbia bisogno di un Governo stabile".