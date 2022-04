Mario Draghi positivo al Covid

“Auguri di pronta guarigione a Mario Draghi, vittima del covid ma – per fortuna – asintomatico anche grazie al vaccino. Forza Presidente”. Lo scrive su twitter il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

Vista la positività di Draghi al covid, a rappresentare il Governo nelle missioni in Angola e Congo, previste per mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri degli Affari esteri Luigi Di Maio e della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

“Il vaccino efficace è sulle forme gravi mentre la copertura ha qualche riduzione nell’arco dei mesi tanto che neanche la guarigione garantisce protezione a vita. È probabile che Draghi abbia preso Omicron3, ora deve fare almeno 7 giorni di isolamento e gli consiglierei di prendere degli antinfiammatori due volte al giorno, anche se è asintomatico”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. (dire)