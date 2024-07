La delegata alla Cultura Elena Di Gioia si dimette e lascia il Comune: "Bisogno di rilanciare mio profilo professionale"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è dimessa la delegata alla Cultura Elena Di Gioia. L’annuncio è arrivato oggi durante la conferenza stampa a Palazzo d’Accursio di fianco al sindaco Matteo Lepore. “Ho sentito l’urgenza, la necessità di rilanciare con forza il mio profilo personale”, ha dichiarato ai cronisti della Dire Di Gioia, che tornerà alla sua professione di direttrice artistica e manager della cultura. La sua delega rimarrà in capo al sindaco almeno fino alla fine dell’anno.

Una decisione “desiderata, e quindi ragionata, non sofferta perché io guardo al futuro”, ha spiegato. Bolognese classe ’75, prima dell’impegno politico insieme all’attuale giunta dal 2021 l’ormai ex delegata era progettista culturale e ideatrice di progetti. Ha assunto, tra le altre cose, la direzione della rassegna Agorà nell’Unione Reno Galliera e dal 2005 al 2009 ha collaborato da esterna con il Comune curando anche il cartellone di eventi Bologna Estate.

“Ringrazio il sindaco – ha proseguito Di Gioia – che non solo ha compreso questo mio desiderio ma l'ha accolto alla luce di un rapporto di stima reciproca. Ci ritroveremo su altri fronti”. Rimarrà in Comune ancora qualche settimana per gestire il passaggio di consegne. “La macchina andrà avanti perché ha grandi competenze, passione e tenacia. Sono stati due anni vorticosi, un percorso ricco di soddisfazioni. Il distacco è molto forte dal punto di vista emotivo ma è forte anche la mia decisione, la mia scelta e il mio desiderio di rimettermi in pista professionalmente”.

Per il momento Matteo Lepore ha deciso di tenere la cultura per sé, "poi deciderò cosa fare attorno alla giunta entro la fine dell'anno", ha aggiunto davanti alla stampa. Questo "non cambierà l'impostazione delle politiche culturali che vogliamo portare avanti", ma non è escluso un rimpasto: "Siamo una giunta che vuole promuovere il cambiamento e realizzare progetti, questo significa anche rimettere mano alla squadra, perché ognuno di noi vuole assolutamente dare una mano al cambiamento della città".