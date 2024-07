Esperienza ministeriale sotto diversi Governi: chi è Elena Ugolini, candidata alle regionali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Elena Ugolini - prima candidata ufficiale alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna con un progetto civico - ha all'attivo una lunga esperienza nel mondo dell'istruzione, dove - tra le altre cose - ha promosso progetti come “La Fisica in moto”, un laboratorio didattico aperto dal settembre 2008 nella sede della Ducati, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori italiane, o come progetto Desi (Dual Education System Italy) che coinvolge alcune scuole e aziende del territorio felsineo.

Non solo docenze e dirigenza scolastica nel curriculum dell'aspirante Governatrice, che annovera anche una lunga esperienza ministeriale, avendo operato a braccetto con diversi Ministri all'Istruzione, di svariati Governi, attraversati da diversi colori politici.

Carriere scolastica

Classe 1959, riminese di nascita, bolognese di adozione. Si laurea con lode alla facoltà di Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna. Sposata, ha quattro figli. Dopo un breve periodo di studi a Boston, consegue nel concorso ordinario del 1985 l'abilitazione all'insegnamento di filosofia e storia, filosofia e scienze dell'educazione, materie letterarie alle medie. Inizia ad insegnare da subito Storia e Filosofia al Liceo Malpighi di Bologna e dal 1990, in collaborazione con la facoltà di Economia e di Medicina di Bologna e con l'Accademia di Comunicazione di Milano guida l'attivazione di tre licei sperimentali approvati dal MPI: il liceo scientifico biomedico, il liceo economico europeo, il liceo linguistico della comunicazione con indirizzo classico e moderno.

Nel 1993 diventa preside del Liceo Malpighi e coordina uno dei primi corsi post diploma realizzati in modo integrato fra scuola, mondo del lavoro e formazione professionale. Nel 1999 guida la progettazione e la nascita della scuola media Malpighi rivedendo i programmi, le attività di laboratorio sia in ambito scientifico che artistico-musicale, gli orari e le attribuzioni delle cattedre, per offrire ai ragazzi la possibilità si acquisire delle solide conoscenze di base in materie fondanti come l'italiano e la matematica, un buon metodo di studio ed un livello B2 di conoscenza della lingua inglese. Oggi è direttrice dell'istituto scolastico paritario Malpighi, di impronta cattolica.

Dalla nomina al gruppo dei saggi, alle riforme per la scuola

Esperienze ministeriali all'attivo nel curriculum della candidata alle prossime elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Nel 1998 è chiamata a collaborare alla "Commissione dei saggi" dall'allora Ministro all'istruzione Luigi Berlinguer (Governo Prodi).

I “saggi”, tra cui figuravano - oltre a Ugolini - personalità di spicco del mondo della cultura, quali Tullio De Mauro, Mario Luzi, Rita Levi Montalcini e Umberto Eco, condivisero un documento dal quale emergono varie proposte, tra le quali: alleggerimento dei contenuti delle discipline per puntare sui nuclei fondanti di esse e sugli aspetti metodologici della conoscenza; utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumento di conoscenza; valorizzazione dei linguaggi sonori e iconici in una chiave non banalmente tecnica; rinforzo del legame tra scuola, famiglia e società civile facendo penetrare nella scuola stessa il mondo del lavoro e del volontariato.

Nel Luglio 2001 fa parte del gruppo ristretto di lavoro istituito dall'allora Ministro dell'istruzione Letizia Moratti (Governo Berlusconi) per la predisposizione degli indirizzi concernenti il nuovo sistema di valutazione del sistema scolastico italiano. La legge 28 marzo 2003 n. 53 riguarda soprattutto la riforma dei cicli scolastici, con la ridenominazione di quelli esistenti, l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro e alcune disposizioni per la formazione degli insegnanti.

Dal 2011 al 2013 è stata sottosegretario all'Istruzione (Governo Monti).

Nell'Aprile 2014 viene nominata consigliere del Ministro all'istruzione Stefania Giannini (Governo Renzi). Coordina il gruppo per l'avvio del sistema nazionale di valutazione tramite l'attuazione del regolamento 80, nell'anno scolastico 2014-2015. Nel Maggio 2014 partecipa al cantiere per la redazione della legge 107.

Invalsi

Nel 2002 entra a far parte del Comitato tecnico scientifico dell'Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Scolastico) e, dopo la sua istituzione come Ente autonomo di ricerca (dlg 286) è nominata nel suo consiglio direttivo. Dal Gennaio 2007 riceve dal Ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni (Governo Prodi) l'incarico di commissario straordinario insieme al dott Piero Cipollone e alla dott.ssa Paola Reggiani di guidare il potenziamento dell'Invalsi. Si occupa della stesura dei quadri di riferimento di italiano e matematica con un gruppo di esperti provenienti dal mondo della ricerca nell'ambito delle grandi indagini internazionali, della scuola e dell'università. Segue il lavoro di predisposizione delle prove di italiano e matematica per la prova nazionale inserita all'interno dell'esame di stato della secondaria di primo grado, la realizzazione della prova e la restituzione dei dati alle scuole.

Nell'Ottobre 2008 viene nominata dal Ministro Mariastella Gelmini (Governo Berlusoni) membro del Comitato di Indirizzo dell'Invalsi.

Alternanza scuola-lavoro

Istruzione ma anche mondo delle imprese, nell'orbita di Ugolini. Che è stata tra i promotori di progetti che vedono la collaborazione tra i due universi.

Nel 2014, infatti, collabora all'avvio del progetto Desi che coinvolge le aziende Ducati, Lamborghini, le scuole statali Aldini e Belluzzi, la direzione dell' ufficio scolastico regionale e la Regione Emilia Romagna . Desi consentirà a giovani in possesso di una qualifica professionale, di conseguire un diploma professionale, seguendo un'impostazione didattica che si ispira al modello duale tedesco, attraverso il patto formativo previsto dai percorsi per l'istruzione degli adulti. Il progetto rivolto a ragazzi tra i 16 e i 24 anni, prevede l' assegnazione di che una borsa di studio- lavoro per i due anni di frequenza.

Negli anni promuove numerose altre attività tra cui un piano di formazione nazionale sulle indicazioni dei nuovi licei, la realizzazione del centro per le difficoltà di apprendimento Casanova-Tassinari aperta a tutti gli studenti della città di Bologna, coordina la nascita e lo sviluppo del laboratorio didattico "Fisica in Moto" all'interno dell'azienda Ducati, ora inserito nelle azioni di sistema del Piano Nazionale Lauree Scientifiche promosso dal MIUR e aperto a tutti gli studenti italiani ed europei.