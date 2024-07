Regionali, Ugolini si candida: "Farò una proposta civica. Io abituata a lavorare con tutti" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La prima candidata alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è Elena Ugolini. La direttrice dell'istituto scolastico Malpighi, ha ufficializzato quello che lei stessa definisce un “progetto civico”: nessun accordo con i partiti, quindi, almeno per adesso. Nata a Rimini, ma bolognese di adozione, Ugolini è stata sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2011 al 2013, durante il governo di Mario Monti.

La sua candidatura è arrivata oggi a margine di un incontro in piazza Galvani sui suicidi in carcere e, in generale, sulle condizioni dei penitenziari in Italia.

Ugolini con l'occasione ha affrontato anche l'argomento del problema dell’astensionismo, e di voler riportare al voto il 50% dei cittadini emiliano-romagnoli che alle scorse elezioni non hanno votato. Ha poi parlato di giovani, di impresa, di sanità e delle persone fragili o emarginate. “Serve un cambio di paradigma rispetto alle forze politiche che in Regione hanno governato negli ultimi cinquant’anni” ha detto ai cronisti presenti. A proposito di politica, ha confessato di non aver ancora parlato con nessun partito, ma ha fatto sapere che sarebbe contenta se il PD - così come altre forze politiche - si dimostrassero interessate al suo progetto.