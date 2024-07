Ugolini si candida (e apre al Pd), ma i dem prendono le distanze | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’Emilia-Romagna ha la sua prima candidatura per le prossime elezioni: è Elena Ugolini, già sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2011 al 2013, durante il governo di Mario Monti, e direttrice dell'istituto scolastico Malpighi di Bologna. Il nome di Ugolini era già presente sul tavolo del centrodestra, ed è possibile che i percorsi politici siano destinati ad incontrarsi, ma al momento la sua è una proposta civica.

“Il centrodestra farà una sintesi. Il nostro obiettivo è sempre stata l’unità e la convergenza su un nome che possa essere gradito a tutti” ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. Pronta è arrivata la reazione anche da parte del centrosinistra: “È una persona per bene, una moderata – ha detto il governatore uscente Stefano Bonaccini parlando all’agenzia Dire –. Andarsi a infilare in una coalizione dove Fratelli d’Italia fa la parte del leone sarà un bel problema”.

Regionali, Bonaccini e Lepore puntano sulla coesione

Bonaccini ipotizza quindi che sarà lei, nel prossimo futuro, la candidata del centrodestra: “Il fatto che FdI, che è il partito principale, non scelga un proprio o una propria candidata, è perché qui sanno che si parte rincorrendo. E non c'è il clima di cinque anni fa”. Ad ogni modo, “non avere alcuna esperienza amministrativa in un Comune o in una Regione, per chi vuol guidare una Regione come l'Emilia-Romagna, credo sia un bel problema perché l'esperienza di chi fa o ha fatto l'amministratore pubblico è un valore aggiunto”. E poi punge: “Ho letto la dichiarazione della neocandidata alla presidenza dell'Emilia-Romagna, Elena Ugolini - scrive Bonaccini sui social network - vuole riavvicinare gli elettori perché solo il 50% votò alle regionali del 2020. Le consiglio di studiare bene i numeri perché votò quasi il 70% degli elettori cinque anni fa. Cominciamo bene...". Per la precisione, nel 2020 l'affluenza alle regionali in Emilia-Romagna fu del 67,67%, con un aumento di quasi il 30% rispetto alla tornata ancora precedente, quella del 2014, quando la partecipazione alle elezioni crollò al 37,76%.

La formula vincente, conclude il governatore, è quella dell’unità: “L’importante far le cose per bene e farle evitando qualsiasi asperità e litigio nel centrosinistra. Avete visto anche le ultime amministrative: quando il centrosinistra sta unito, vince anche laddove era dato sconfitto. Quando il centrosinistra si divide, può perdere anche dove non avrebbe mai pensato di perdere”.

Stessa idea per il sindaco Matteo Lepore, intervenuto a margine di un incontro in piazza Galvani: “La proposta del centrosinistra sarà innovativa, ho fiducia nel nostro progetto, poi vedremo le prime dichiarazioni della persona che verrà scelta. Ma sono fiducioso che saprà tenere unito tutto il centrosinistra e allargarsi anche alle persone che non hanno voglia di votare questa destra. Come dimostrano il voto francese e inglese, dopo quello alle europee, la destra vince quando la sinistra non è unita e quando il centrosinistra non si mette assieme”.

Il PD: "Ugolini guiderà la coalizione di destra"

Della candidatura di Elena Ugolini ha parlato anche Luigi Tosiani, segretario regionale del Partito Democratico in Emilia-Romagna: “È utile parlare un linguaggio di verità, gli elettori lo meritano: alle prossime elezioni regionali si confronteranno due visioni contrapposte, due coalizioni, il centrosinistra e le destre, nello schema della compagine di governo. Non a caso il tavolo dei partiti di centrodestra ha legittimamente discusso due giorni fa della candidatura di Elena Ugolini”. I partiti di centrodestra “faranno le valutazioni che riterranno più opportune, ma non sarà un'autocertificazione di civismo a modificare uno schema che vedrà una coalizione a trazione FdI, i cui esponenti di primo piano su alluvione, sanità e tutti i dossier più importanti hanno sempre scelto la strada della battaglia politica rispetto a quella della collaborazione istituzionale. È questa la coalizione che si candida a guidare Elena Ugolini, ed è legittimo, ma per chiarezza verso gli elettori penso sia giusto dire la verità, a meno che questa composizione non susciti un qualche imbarazzo nella stessa candidata”.