Si torna alle urne: 21 comuni al voto in Emilia-Romagna, election day sindaci-referendum il 12 giugno

Non solo i cittadini che dovranno eleggere il proprio sindaco alle urne domenica 12 giugno, ma tutti gli italiani sono chiamati a votare i 5 quesiti del cosiddetto "referendum giustizia". I seggi sono aperti dalle 7 alle 23. Le amministrative in provincia di Bologna sono previste unicamente a Budrio, mentre In Emilia-Romagna sono 21 i comuni al voto, su 330 complessivi, per circa 360mila elettori.

Dove si vota in Emilia-Romagna

Si voterà in quattro comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, col sistema elettorale maggioritario a doppio turno, quindi si potrebbe andare al ballottaggio a Parma, Piacenza, Riccione e Budrio.

Gli altri comuni al voto sono in provincia di Ferrara Terre del Reno; in provincia di Forlì-Cesena Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola e Longiano; in provincia di Modena Bomporto, Castelnuovo Rangone e Novi di Modena; in provincia di Parma Bardi; in provincia di Piacenza Bettola, Carpaneto Piacentino, Monticelli d'Ongina e Villanova sull’Arda; in provincia di Ravenna Riolo Terme; in provincia di Reggio Emilia Campegine; in provincia di Rimini Coriano, Morciano di Romagna e Sant'Agata Feltria.

In tre comuni si vota, per cause diverse, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del mandato: a Bardi nel parmense dove il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri; a Bomporto (Mo) dove il sindaco si è dimesso; a Sant’Agata Feltria (Rn) dove il sindaco è deceduto.

L'eventuale ballottaggio per i 4 centri sopra i 15 mila abitanti - Parma, Piacenza, Riccione e Budrio - si terrà domenica 26 giugno 2022.

Referendum giustizia

Cinque quesiti abrogativi, ovvero per mantenere in vigore le norme si voterà NO, se le si vuole cancellare si metterà la croce sul Sì.

Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.