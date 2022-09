Elezioni politiche, si vota: urne aperte dalle 7 alle 23 - FOTO

Si vota. Oggi, domenica 25 settembre 2022, è il giorno delle elezioni per scegliere i nuovi componenti della Camera dei deputati e del Senato.

Urne aperte dalle 7 alle 23. Sono 404 i candidati in corsa in Emilia-Romagna per uno dei 43 seggi di Camera e Senato: 197 sono donne e 207 uomini. Per sapere chi sono i candidati nel proprio collegio, sul sito del ministero dell'Interno è stata attivata la funzione "Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati". Da qui si accede alla lista con i nomi dei candidati dei collegi di Camera e Senato.

In Emilia-Romagna dovranno essere eletti complessivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 attribuiti in collegi uninominali e 18 nel plurinominale) e 14 al Senato (5 attribuiti in collegi uninominali e 9 nel plurinominale), numero di rappresentanti da eleggere ridotto rispetto all’ultima tornata del 2018, in seguito alla riforma costituzionale del 2020.

Riforma che ha anche portato alla rimozione del limite di età di 25 anni per il voto al Senato: quindi ora tutti i cittadini maggiorenni possono votare sia per la Camera che per il Senato.

Come si vota alle elezioni del 25 settembre 2022

Gli elettori che vogliono votare devono presentare al seggio un documento di identità e la tessera elettorale.

Agli elettori sono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Chi si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto.

Il sistema elettorale è il Rosatellum, è lo stesso utilizzato per le ultime elezioni legislative, quelle del 2018. Si tratta di un sistema misto tra proporzionale e maggioritario, nel senso che, in base ai voti presi dai vari partiti, assegna circa due terzi dei seggi del prossimo Parlamento - tra Camera e Senato - con il sistema proporzionale, e circa un terzo con il sistema maggioritario.

Alla chiusura dei seggi, si procede prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, allo scrutinio delle schede del Senato. A seguire, quello delle schede per l’elezione della Camera.

Tagliando antifrode

Come per le consultazioni politiche del 2018, le schede per Camera e Senato saranno dotate di un'appendice rimovibile.

Il 'tagliando antifrode' ha un codice progressivo alfanumerico, che sarà annotato sulle liste elettorali al momento della consegna della scheda. Non va assolutamente staccato (in caso contrario, la scheda sarà annullata e l'elettore non sarà riammesso al voto).

Dopo la votazione, l’elettore consegnerà le schede al presidente del seggio che staccherà il 'tagliando antifrode' per verificare la corrispondenza di quel numero di codice con quello annotato al momento della consegna.

Per consentire la verifica l'elettore dopo aver votato e ripiegato le schede non deve inserirle nell'urna, ma consegnarle ai componenti del seggio.

