Elezioni Camera, U05 Imola: eletto Angelo Bonelli

Il centrosinistra la spunta anche nel Collegio Uninominale Emilia Romagna 05_Imola grazie al leader dei Verdi Angelo Bonelli, che con il 38,34% di preferenze guadagna lo scranno alla Camera. Un'impresa non da poco. “È chiaro che ci attenderà un ruolo importante per difendere le conquiste fatte in termini di diritti civili, sociali e ambientali; sappiamo cosa abbiamo di fronte, sappiamo cosa vuole fare del Paese e della Costituzione questa destra”. Così Angelo Bonelli, leader dei verdi, parlando al comitato elettorale dell’Alleanza Verdi-Sinistra italiana, come riporta AskaNews.“Noi saremo pronti e forti per difendere la Costituzione e i diritti che sono stati acquisiti in tutti questi anni”.

Nel dettaglio il voto all'U05 è stato così ripartito: il centrosinistra tiene , ma con minor scarto rispetto al voto della Camera e del Senato nel territorio: si ferma a meno del 3% lo scarto con il centrodestra (la candidata Fiorini totalizza il 35.79%). Segue sul 'podio' il candidato D'Amato del Movimento 5 stelle con il 10,29% di preferenze.

Voto U05 Camera (Imola), preferenze partito per partito:

Dettaglio voto centrosinistra Collegio U05 Imola_Camera

Guardando nel dettaglio la ripartizione dei voti all'interno dello schieramento di centrosinistra, nel Collegio U06 Bologna, vediamo come il PD traina di netto con il 30,66 %, segue Alleanza Verdi e sinistra con il 4.13% mentre +Europa con Emma Bonino arriva al 3.21%. Di Maio anche qui non convince. E si ferma al 0.3% come al voto per il Senato, nel Collegio U03.

