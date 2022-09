Elezioni Politiche a Bologna: dati affluenza alle ore 12

Alle 12 di domenica 25 settembre la percentuale degli elettori alle urne per le Elezioni Politiche a Bologna è del 23,82%. In provincia (55 comuni in tutto, compreso il capoluogo) l'affluenza è del 24,13%.

Affluenza a Bologna e in Emilia-Romagna alle 12

Finora a Bologna hanno votato 68.460 persone, il 23,82% degli aventi diritto, in totale 287.417 persone. Il dato è riferito alle votazioni per la Camera. La prossima rilevazione riguarderà i dati dell'affluenza alle ore 19.

Alle ultime Politiche, a marzo 2018, l'affluenza a Bologna alle 12 è stata del 23,16%, a livello regionale del 22,72% (oggi 23,46%) e a livello nazionale del 19,44% (oggi 19,21%).

L'affluenza alle 12 Comune per Comune

Nei 54 comuni del Bolognese, in totale alle 12 l'affluenza è del 24,13%. Qui di seguito i dati Comune per Comune.

