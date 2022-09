Candidati elezioni: Bignami, Calzoni, Lombardo e Merola a confronto

Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, Marzia Calzoni, Movimento 5 stelle, il calendiano ex assessore Pd Marco Lombardo e l'ex sindaco dem Virginio Merola a confronto giovedì 15 settembre.

Il match, organizzato da CNA, verterà in particolare sui problemi delle piccole e medie imprese evidenziati dagli artigiani e potrà essere seguito anche in streaming sul canale youtube di Cna Bologna.

"Come è tradizione di Cna - spiega il presidente Antonio Gramuglia, che aprirà l'incontro - abbiamo chiesto ai candidati delle principali coalizioni politiche di incontrare di persona i nostri associati dirigenti e sarà interessante sentire quali saranno le risposte delle forze politiche alle sollecitazioni di Cna e delle imprese". La formula è "poche domande ma 'strategiche', uguali per tutti e dando a tutti lo stesso tempo per la risposta. Crediamo che per i candidati, che ringraziamo per la loro disponibilità, sia un'occasione davvero importante per ascoltare la voce delle piccole imprese e spiegare la propria strategia in merito alle priorità indicate dalle aziende". (dire)

