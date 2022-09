Elezioni, Bonelli: "Giustizia sociale e climatica, dura opposizione a Calenda se vorrà nucleare" | VIDEO

Dura opposizione su clima e nucleare in Parlamento, anche contro il Terzo Polo se dovesse allearsi con la maggioranza sul tema. È quanto afferma Angelo Bonelli, leader dei Verdi, neo-eletto alla Camera dei Deputati in Emilia-Romagna.

"Se Calenda pensa di andare in Parlamento e fare un'alleanza con la destra per riportare il nucleare in Italia allora saremo feroci avversari, e non penso che anche i suoi elettori ne sarebbero felici". Per quanto riguarda le alleanze future, il leader del Verdi non esclude nulla. "L'auspicio è che ci sia un'opposizione unitaria. Sono convinto ci sarà. Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale su una forza politica o un nome di persona. L'unica pregiudiziale è sui programmi", dice in conferenza stampa tenuta oggi in Regione.

"Sarò presente sul territorio – assicura il deputato – incontrerò i sindaci che mi hanno sostenuto la prossima settimana a Imola. Voglio discutere con loro le priorità e le modalità del mio rapporto col territorio. In campagna elettorale ho subito una critica fuori luogo, quella di essere un paracadutato. La mia storia invece, come quella di molti Verdi, è quella di chi agisce localmente ma pensa globalmente. Io sono un nomade. Anche a Taranto mi chiamavano forestiero, ma poi ho costruito un bel rapporto con quella città".

"Ci hanno dipinto come quelli del 'no', ma abbiamo cultura di governo e la matteremo in campo. Io ho fatto l'assessore all'Ambiente della Regione Lazio e se l'Italia avrà un ruolo nella produzione di pannelli fotovoltaici non al silicio ma al grafene lo si deve al laboratorio che io ho finanziato". L'idea e' aiutare quelle aziende innovative che si stanno facendo largo anche a Bologna. Come la Adac di San Lazzaro, che in pieno Covid ha riconvertito i propri capannoni mettendosi a produrre una molecola, ricavata da un'alga, prima prodotta solo in Israele, utilizzatissima dalle aziende farmaceutiche come antiossidante. "Questa capacità imprenditoriale molto creativa va soltanto sostenuta".

