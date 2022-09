Elezioni. Dal salario minimo, alle rinnovabili: i candidati a confronto | VIDEO

Manca sempre meno alle elezioni politiche: il prossimo 25 settembre gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza per la formazione di un nuovo Governo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 settembre, ASCOM ha organizzato un incontro con i maggiori candidati sul territorio bolognese per rispondere ad alcuni quesiti sollevati da uno degli organi maggiormente rappresentativi del terzo settore. Marco Lombardo di Azione-Italia Viva, Virginio Merola del Partito Democratico, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia e Fabio Selleri del Movimento 5 Stelle hanno quindi avuto la possibilità di dire la loro opinione su alcuni temi di stretta attualità: dal rigassificatore alla Flat Tax, dal salario minimo all'energia rinnovabile.

