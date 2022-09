Casini canta 'Bella ciao': "E' la canzone di tutti gli italiani" | VIDEO

Pierferdinando Casini, candidato alle elzioni del 25 settembre, ha intornato 'Bella Ciao'. E' avvenuto questo pomeriggio a Bologna, come riferisce la Dire, all'entrata dell'hotel Il Guercino, dove era atteso per un'intervista nel salotto di Patrizia Finucci Gallo. Ad attendere il senatore centrista, candidato per il centrosinistra, c'era un inviato delle Iene.

Dopo il rifiuto di Laura Pausini, 'Bella Ciao' che l'ha definita una "canzone politica", Casini ha riposto: "No, è una canzone di tutti gli italiani - risponde Casini - che amano l'Italia e che riconoscono nella Resistenza un dato fondativo della Repubblica italiana". Poi, durante l'intervista ha aggiunto: "È una cosa che non dovrebbe imbarazzare nessuno. Il 25 aprile dovrebbe essere una festa che accomuna, non che divide. Quando mi insediai alla presidenza della Camera, ricordai il valore costituzionale della Resistenza. Se poi andando avanti ci vogliamo dividere su questo... ma la realtà è questa".