Camera, dentro il dem De Maria (per una manciata di voti): "Porterò il territorio in Parlamento"

Altra bandierina in Regione per il Pd con il bolognese Andrea De Maria che si è imposto nel collegio uninominale U07 della Camera dei Deputati. Il candidato del centrosinistra ha surclassato per una manciata di voti il leghista Giuseppe Galati. A dividere i due una circa 2000 preferenze. Il dem si è imposto con il 37,7%, mentre lo sfidante si è fermato 0.7 punti percentuali più sotto.

"Voglio ringraziare di cuore chi è stato al mio fianco in una sfida molto difficile. Il Collegio uninominale dove ero candidato, con questi dati a livello nazionale, era considerato perso. Invece abbiamo vinto, grazie all' impegno appassionato di tante e di tanti. Ora la mia prima responsabilità sarà, come ho sempre detto, portare in Parlamento le priorità e le problematiche del territorio che sarò chiamato a rappresentare. Credo che il Partito Democratico ora debba ragionare seriamente di un risultato così difficile e di come affrontare la fase politica che si è aperta con il voto di ieri", ha commentato il neoletto De Maria.

Niente da fare per le altre forze politiche, che come su tutto il territorio emiliano sono risultate distaccate di molti punti percentuali. Mattia Veronesi del M5S si è fermato al 10,5%. mentre Giampiero Veronesi di Azione-Italia Viva ha raggiunto l'8%. Tutte sotto il 2% le altre liste .

Voto e post voto, le ultime news