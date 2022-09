Il day after del PD bolognese: "Costruiamo una nuova sinistra" | VIDEO

È un Partito Democratico malconcio quello uscito dalle elezioni politiche del 25 settembre. Una votazione che ha premiato il centro destra e che ha visto Fratelli d’Italia essere il partito più votato in Italia. Sul territorio, però, le cose per il PD non sono andate così male: a Bologna quello dem è stato il simbolo più votato - con il 33,27% delle preferenze alla Camera e oltre il 30% al Senato - e i candidati ai collegi uninominali sono stati tutti eletti. Lo stesso si può dire guardando alla situazione regionale, dove il PD è stato il partito più votato con il 27,82% dei voti, anche se la coalizione del centro destra è risultata alla fine la preferita degli emiliano-romagnoli con il 39,18% in totale.

Sul piano nazionale, invece, i democratici sono usciti con le ossa rotte (19% alla Camera), tanto che il segretario Enrico Letta ha già annunciato che lascerà presto il suo incarico.

Il PD bolognese rilancia: “Fare opposizione ci farà bene”

Sono sorrisi a metà quelli che alcuni dei candidati del Partito Democratico sfoggiano nella sede di via Isabella Andreini, in zona San Donato. Se da una parte c’è soddisfazione per aver centrato alcuni degli obiettivi più importanti, come quello di far eleggere tutti i candidati agli uninominali e quello di rimanere il partito più votato a Bologna, dall’altra c’è la consapevolezza che per i democratici si preannuncia un periodo di profonde analisi.

“Accogliamo il risultato anche se non è quello che volevamo – dice in conferenza stampa Federica Mazzoni, segretaria del Partito Democratico di Bologna –. L’opposizione adesso dovrà essere seria e impegnata. A Bologna, rispetto al resto d’Italia, c’è una differenza importante nonostante la campagna elettorale portata avanti parallelamente alla Festa dell’Unità, che ha visto quest’anno un’edizione molto positiva e partecipata".

"I nostri candidati e le nostre candidate non si sono risparmiate: è stato un gioco di squadra, un canto corale. Parto da qui: sarò forse retorica ma Bologna è sempre vista allo stesso modo, anche se Bologna non è sempre uguale a sé stessa. Non è accidentale. Bologna è tale perché ha saputo affrontare fasi differenti presenti nel nostro territorio. Siamo stati bravi a costruire un’alleanza capace di rispondere anche in questi momenti. Il PD deve affrontare un deserto e deve affrontarlo fino in fondo, senza cercare scappatoie. Bisogna guardare in faccia la realtà e fare un’analisi profonda a livello nazionale. Senza capri espiatori: non commettiamo gli errori del passato. Facciamo cose nuove, diverse, che ci facciano costruire un PD diverso e una nuova sinistra. È quello che è stato fatto qui: noi siamo abituati da tempo a prenderci carico dei problemi presenti, e affrontarli a viso aperto, senza far finta che non ci siano. Questo deve essere il metodo a livello nazionale: Bologna c’è e è a disposizione per aiutare, perché c’è bisogno di realtà come la nostra. Con umiltà dico, commentando la fotografia che ci viene data da questa nottata, che non serve dire “cambiamo la leadership”. Questo è lontano da ciò che sto cercando di dire. Non è solo la guida: dobbiamo costruire politica, con la ‘p’ maiuscola, che è ciò che il PD deve rappresentare con sincerità e umiltà. I prossimi anni di opposizione dovranno far emergere la voce di tutti quegli italiani e quelle italiane che non hanno scelto la destra. Sì, la destra: è preponderante la destra, non il centro destra. Da qui dobbiamo costruire una nuova sinistra che risponda alle esigenze dell’oggi”.

“Qualche dato: a Bologna avevamo più collegi e abbiamo eletti tutti i candidati degli uninominali. Sono state battaglie diverse, tutte molto appassionanti. È stata una sfida molto bella, in cui abbiamo messo insieme il territorio e la buona amministrazione con un modo nuovo di fare politica. Voglio ringraziare gli alleati: tutti hanno contribuito a questo risultato. Anche con i nostri alleati, a partire dal PD, si deva iniziare una nuova fase politica. Che dovrà partire da una rigenerazione del Partito Democratico. Dovrà essere coraggiosa e umile. Prima di parlare di alleanze è necessario che il partito attraversi questo deserto. Solo così sapremo chi dobbiamo essere. Certo, dovremo allestire nuove alleanze, ma serve prima consapevolezza. È l’esempio di Bologna, ancora una volta la bussola del partito. Fare opposizione ci farà bene, visto anche il consenso raccolto da chi era all’opposizione fino ad oggi. Tutto ciò che è stato fatto da Bologna dovrà essere preso in considerazione a livello nazionale”.

Il prossimo candidato alla segreteria sarà Bonaccini?

Ribadisco che bisogna mettere in fila le cose. Non è trovando un nome che noi ce la caviamo. Dovrà essere fatta una riflessione profonda. Nessuno va tirato per la giacchetta, la sfida è più grande di così. La capacità di fagocitare candidature del PD è notoria. Basta, non bisogna ripetere gli stessi errori. Dobbiamo costruire una nuova sinistra.

Qualche rimorso sulla mancata intesa con alcuni pariti come Azione o M5S?

Con i se e con i ma non si possono ripercorrere campagne elettorali. Questa è fantapolitica. Come dicevo, l’apertura e il dialogo da qui non sono mai mancati e non mancheranno. Il dialogo è aperto, ma con chiarezza: il PD è consapevole di quello che è, ed è così forte da dire che noi dobbiamo attraversare un deserto. Non dobbiamo piangerci addosso e non dobbiamo cercare un capro espiatorio. I nostri valori non ce li insegna nessuno, ma dobbiamo accogliere anche nuovi punti di vista e cercare nuove alleanze. Dovremo fare opposizione per il bene dell’Italia.

Un pensiero su Casini?

Io ho ringraziato i presenti ma non dimentichiamoci degli altri: Bonelli, Schlein, Vaccari e anche Casini. Il dibattito credo sia molto evoluto. Penso che qui a Bologna si sia sentita la sfida e questo lo dicono anche i dati dell’affluenza: è stata molto maggiore rispetto al dato nazionale. C’è stata una vera e propria chiamata alle urne per arginare la destra. L’elezione di Casini la leggiamo in questo modo: a Bologna si è ben compresa la partita che era a livello nazionale.

Mancanza di proposte oltre a quella di respingere la destra?

Le nostre proposte sono chiare rispetto ad un’agenda progressista. Noi non dobbiamo seguire le proposte di altri. J valori e le politiche che noi vogliamo costruire l’abbiamo detta: lavoro, lotta al precariato, dignità ai salari, al fatto che non si possa morire sul lavoro, la casa. È proprio una cornice nuova, non solo di proposte che dobbiamo costruire. Qui dobbiamo rafforzarci nuovamente. Non mancano le proposte, manca una nuova tessitura: non si improvvisa. Abbiamo la forza di riconoscere che è il momento di costruire una nuova sinistra e si parte dai nostri territori.

Dati più bassi al Senato rispetto alla Camera. I circoli hanno punito la scelta di Casini?

I dati sono comunque in controtendenza rispetto ai dati nazionali, il PD è sopra alla media nazionale di 14 punti percentuali. Qui abbiamo vinto sfide difficilissime e quelle all’uninominale le abbiamo vinte tutte. Senza vanto, ma è un dato rilevante da cui ripartire.

I dati non sono poi così distanti dal 2018, considerato l’anno orribile della sinistra.

Cinque anni fa era un sistema differente, ad esempio non c’era il Terzo Polo. Il dato è che non solo si regga, ma si cresca nonostante tutto. È questo il dato da evidenziare per questa tornata elettorale.

