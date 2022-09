Senato, collegio U02: eletta Rando (csx). Ma il versante bolognese sceglie il centrodestra

Anche nel Collegio uninominale Emilia-Romagna U02 del Senato della Repubblica la spunta il centrosinistra. Eletta Enza Rando, avvocato in quota Partito Democratico con poco più del 37% dei consensi. Ha così la meglio sull'avversario del centrodestra, il senatore Enrico Aimi, scelto da Forza Italia per la coalizione di centrodestra. Il forzista si ferma a circa un punto percentuale dalla rivale, perdendo il seggio per qualche migliaio di voti. A completare il quadro, Maria Laura Mantovani del M5S non supera il 10%, mentre Chiara Caselgrandi per Azione-Italia Viva si ferma sotto al 9%. Percentuali risibili per tutte le altre liste in campo, ferme sotto il 2%. Il fronte del dissenso, composto dai quattro movimenti nati in opposizione alle politiche sanitarie in pandemia e alle scelte del Governo Draghi supera nel complesso il 4%.

Versante bolognese contro tendenza, sceglie il centrodestra

Se poi il voto si scandaglia Comune per Comune e la lente si sposta sulla fronda bolognese ricompresa nel Collegio Uninominale Emilia Romagna U02 (Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere), ecco che il risultato si ribalta.

A Gaggio Montano infatti il candidato del centrodestra Enrico Aimi ha guadagnato quasi il 54% di preferenze , doppiando abbondantemente la sfidante delle fila di centrosinistra (che non ha raggiunto il 25%). Maria Laura Mantovani, in lizza con il Movimento 5 stelle, guadagna il 9% abbondante. Ecco i risultati nel dettaglio:

Anche Lizzano sorvola selciati di centrodestra. Prova ne sono i risultati rimandati dalle urne dove il candidato di cdx Aimi arriva ad un abbondante 48% mentre la dem Rando si ferma al 29%. Maria Laura Mantovani, in lizza con il Movimento 5 stelle, guadagna il 8,5% di preferenze. Ecco i risultati nel dettaglio:

