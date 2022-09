Elezioni, Casini ha la meglio su Sgarbi e conquista il seggio al Senato

Ce l'ha fatta Pier Ferdinando Casini, vestendo i colori del centrosinistra si è accaparrato uno scranno al Senato, annientando lo sfidante più diretto Vittorio Sgarbi, che veleggiava per il centrodestra.

Impresa non semplice se si guarda al suo passato che lo ha visto, negli anni '90, tra i leader di partito fondatori proprio di quel centrodestra che oggi ha come avversario. Tuttavia il cambio di casacca non sembra aver pesato nella testa degli elettori del collegio uninominale U03 del Senato, che hanno sostenuto il candidato del centrosinistra assicurandogli il seggio a palazzo Madama. Casini ha infatti superato il 40% dei consensi, vincendo il collegio davanti a Vittorio Sgarbi. Il noto critico d'arte e personaggio televisivo era infatti il nome scelto dal centrodestra, ma la sua corsa si è fermata intorno al 32% dei voti.

Il collegio ricomprende i comuni della parte sud della provincia di Bologna, numericamente preponderanti, e anche i comuni modenesi delle Terre di Castelli (Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) insieme a quelli

E gli altri candidati? Sulla falsariga del quadro regionale e nazionale, il candidato del M5S, Fabio Selleri, si è piazzato terzo con il 10% dei voti, mentre Azione-Italia Viva, che candidava Marco Lombardo, ha chiuso poco sopra il 9%. Meglio che in altri collegi ha fatto Unione Popolare, che ha superato il 2%, mentre tutte le altre liste hanno ottenuto percentuali prossime all'1%.

Voto Uninominale U3 Bologna_Senato

