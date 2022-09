Bologna vota in direzione contraria. Cosa si attendono i cittadini dal nuovo Governo? | VIDEO VOX

Sono passati due giorni dalle elezioni del 25 settembre ma il dibattito, nel sentire comune, è più vivo che mai. Non è difficile imbattersi in coppie e amici discutere – anche animosamente – sui risultati delle politiche 2022. A Bologna, dove il PD è stato il partito più votato nonostante la vittoria della destra a livello nazionale, il discorso è ancora aperto: i rappresentanti politici locali non fanno a gara per apparire davanti a microfoni e telecamere e il discorso è lasciato in mano ai cittadini. “È andato tutto come previsto – dicono alcuni degli intervistati da Bologna Today – e ci sono poche aspettative sul prossimo Governo”. Il motivo della vittoria della destra? “Evidentemente i cittadini si sentono rassicurati”. Non manca però una certa dose di critica proprio nei confronti del Partito Democratico: “La tradizione lega questa città alla sinistra” dicono gli intervistati, anche se rimangono i dubbi da parte loro sulla effettiva aderenza del PD con valori della sinistra.

