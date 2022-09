Elezioni politiche 2022. I programmi dei partiti

Ci siamo. Conto alla rovescia per la chiamata alle urne. Domenica 25 settembre elezioni politiche di scena. Una campagna elettorale sui generis. Complici le tempistiche strette. Tante le liste, gli schieramenti, i temi sul banco.

Come orientarsi? Today ha provato a farlo con un test, semplici domande per capire possibili affinità con i partiti in lizza. Noi abbiamo stilato un vademecum al voto. Con informazioni locali. Dalle navette speciali per andare ai seggi a come rinnovare la tessera elettorale, fino alle liste dei candidati in lizza nel nostro territorio e le interviste per approfondire le loro visioni.

Bussola essenziale sono sicuramente i programmi dei partiti che si propongono di prendere le redini del nostro Governo per i prossimi anni. Un compito arduo e assai importante. Come è importante che i cittadini aventi diritto al voce facciano sentire la propria voce recandosi alle urne, informati, per esprimere la propria preferenza.

Centrodestra

Tutti i sondaggi pronosticano un'ottima performance alla urne per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, piazzandola così alla guida dello schieramento di centrodestra.

Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si presenteranno in coalizione come alle ultime elezioni con un programma comune, ma ciascun partito con proprie liste, i propri simboli, la propria identità. Berlusconi ha parlato di 8 punti fondamentali tra cui una riforma delle pensioni per alzare le minime ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità. Il leader di Forza Italia ha espresso poi l'impegno a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale; altro impegno di Berlsconi quello sul fronte della giustizia con l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Meloni ha promesso la cancellazione del Reddito di Cittadinanza.

Democratici e progressisti

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha espresso l'intento di andare ad elezioni senza alcun apparentamento con il Movimento 5 stelle costruendo giorno dopo giorno un'alleanza con i partiti che hanno confermato la fiducia a Draghi. Nel patto elettorale sotto la lista "democratici e progressisti" sono confluiti Articolo Uno e +Europa . Alla lista ha aderito anche il partito socialista e Demos, insieme a partiti "più a sinistra" come i Verdi di Bonelli e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Verdi e Sinistra puntano l'accento su salario minimo e matrimonio egualitario, politiche che spingano il solare e l'elettrico, e università gratuita.

Apparentato al Pd anche il progetto politico di Luigi Di Maio, impegno civico, che ha accolto molti degli scissionisti del Movimento 5 stelle e che troveranno posto nelle liste elettorali grazie a Bruno Tabacci che ha prestato loro il simbolo di Centro Democratico, senza la necessità di raccogliere quindi firme.

Il Movimento 5 stelle

Dopo la maretta interna, culminata con la scissione di Luigi DI Maio, ecco in corsa un M5S nuovo, guidato dal suo capo politico Giuseppe Conte, che sbandiera i risultati: "Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021". Da qui l'intenzione programmatica futura: "Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà".

Renzi e Calenda

Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi presidieranno il centro. Tra gli imprimatur quello di riportare l'agenda Draghi (se non lo stesso premier) a Palazzo Chigi: ecco quindi il completamento del Pnrr (55 obiettivi per ottenere una rata di 19 miliardi di euro), la riforma del codice degli appalti e della concorrenza, quella del fisco, il piano per fronteggiare l'emergenza energia, il sostegno all'Ucraina. E ancora il superbonus, il reddito di cittadinanza e il salario minimo.

Gli altri

Ci sono poi alcuni partiti che si propongono come alternativa: si tratta della creatura di Paragone, Italexit che insieme ad alcuni transfughi pentastellati di Alternativa avrà difficoltà a trovare in tempo le firme necessarie per comparire nelle liste elettorali. Ci sono poi i centristi capitanati dal sindaco di Benevento Mastella e il Partito Comunista Italiano che ha come leader nazionale Alberesi. E una miriade di altri partiti: qui i programmi elettorali di tutti

