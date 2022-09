Elezioni, Bologna si prepara al voto: Ambiente, Salute ed Energia le priorità | VIDEO

Il 25 settembre anche i cittadini di Bologna, come quelli di tutta Italia, andranno alle urne per scegliere il nuovo Governo. Per la prima volta dopo il referendum con un Parlamento meno numeroso (400 deputati e 200 senatori eletti, più cinque a vita).

A meno di un mese dal voto abbiamo così provato a capire quanto si stiano interessando alla campagna elettorale e cosa si aspettano che faccia la prossima squadra di ministri, onorevoli e senatori.

Siamo quindi andati in centro per raccogliere qualche voce. Ambiente, Energia e Sanità sono i temi emersi maggiormente ma molti elettori, ancora non troppo informati, aspettano i programmi dettagliati per scegliere chi votare.

