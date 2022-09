"Fondo Comuni per famiglie e imprese": l'idea di Isabella Conti che piace a Salvini | VIDEO

Il leader della Lega sposa la proposta della sindaca di San Lazzaro su fondi accantonati per 'crediti di dubbia esigibilità': "Non so di che colore politico sia e non mi interessa. Ma ha ragione"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Bologna per presentare i candidati del Carroccio alle elezioni politiche del 25 aprile, appoggia l'idea della sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, ovvero permettere ai comuni "di accedere alle risorse, che già hanno, per aiutare famiglie e imprese durante questo inverno". Conti ha quindi inviato una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, perché dia il placet ai sindaci: "Darebbero respiro ai cittadini e ci aiuterebbero a ridurre il rischio, altissimo, di forti tensioni sociali", ha scritto su un post Facebook.

"Ha ragione - ha detto oggi Salvini ai cronisti - non so di che colore politico sia e non mi interessa. Ci sono dei fondi a riserva bloccati per i comuni che possono essere spesi - sottolinea - ha assolutamente ragione. Se ci sono fondi bloccati o avanzi di bilanci nei Comuni, devono assolutamente essere liberati".

La proposta di Isabella Conti: "Compito della politica prevedere e prevenire"

"Che il Governo permetta ai Comuni di accedere alle risorse, che già hanno, per aiutare famiglie e imprese durante questo inverno - ha scritto la sindaca di San Lazzaro su Facebook il 28 agosto - Il 18 settembre 2021 convocai un flash mob per sensibilizzare le Istituzioni sul tema dell’aumento del costo dell’energia.

Sapevamo che impatto tremendo avrebbe avuto per famiglie e imprese, per questo, nel mio ruolo di Sindaca ho stanziato un fondo comunale per aiutare le persone che in questo autunno non riusciranno a pagare riscaldamento e luce - continua Conti - Non solo: ho potenziato il nostro emporio solidale Amalio, per estenderlo a tutti i cittadini che ne faranno richiesta in modo tale che l’aumento delle bollette possa essere ammortizzato da una riduzione della spesa sui generi alimentari. Non basterà - osserva - La politica, tutta, ha un dovere primario che prevale su ogni altro: prevedere situazioni drammatiche ed evitarle con soluzioni concrete. Prevedere e prevenire. Questo è il nostro compito".

Quindi si tratta di un fondo che ogni anno i comuni "accantonano, per legge, per i crediti che potrebbero non riscuotere - ossia il - fondo crediti di dubbia esigibilità. Dovremmo poter utilizzare almeno il 30% di queste risorse per destinarle a famiglie e imprese, in considerazione della situazione straordinaria che stiamo vivendo" propone Conti che quindi ha inviato una lettera Governo. Si tratta di risorse "che abbiamo già ma ad oggi non possiamo toccare - spiega Conti - perché darebbero respiro ai cittadini e ci aiuterebbero a ridurre il rischio, altissimo, di forti tensioni sociali. Proviamo ogni strada".