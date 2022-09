Se Bologna resta l'ultimo baluardo del Pd e vede ancora rosso, l'Emilia Romagna si tinge di blu, scegliendo il centrodestra. E' quanto sancito dal voto alle urne di domenica 25 settembre. Voto che pesa ovviamente sulla rappresentanza in Parlamento. A fronte dei 10 deputati e 5 senatori di centrodestra emiliano-romagnoli, il centrosinistra locale si ritrova con un terzo di parlamentari in meno.

Chi sono i deputati neo eletti in Emilia Romagna per il centrodestra

Nel dettaglio, ol centrodestra elegge in tutto 15 parlamentari in Emilia-Romagna (coi sette all'uninominale). Tra questi la fetta più sostanziosa se la prende Fratelli d'Italia. Nelle liste di Giorgia Meloni alla Camera si riconfermano l'avvocato bolognese Galeazzo Bignami, Ylenia Lucaselli, Tommaso Foti e Gianluca Vinci.

Per la Lega avanti Davide Bergamini e Vannia Gava mentre per Forza Italia passa Rosaria Tassinari.

Chi sono i deputati neo eletti in Emilia Romagna per il centrosinistra

Sono invece dieci gli eletti del centrosinistra per Montecitorio. Oltre ai deputati usciti dall'uninominale ci sono l'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi e Ouidad Bakkalì, che erano stati bocciati negli scontri diretti nei collegi uninominali; Elly Schlein, già vicepresidente della regione Emilia Romagna, Paola De Micheli e Stefano Vaccari. Fuori dal Pd passa solo Aboubakar Soumahoro (Verdi-Sinistra), altro sconfitto nell'uninominale.

Chi sono i parlamentari neo eletti in Emilia Romagna per M5S e terzo polo

In casa M5s vengono invece eletti Stefania Ascari e l'ex procuratore antimafia Federico Cafiero De Raho, mentre Matteo Richetti si conferma per il Terzo polo in entrambi i collegi. Dovrebbe scattare Naike Gruppioni, altro volto bolognese che si andrebbe quindi ad aggiungere al Parlamento

Chi sono i senatori neo eletti in Emilia Romagna

Al Senato invece finisce sette a cinque la sfida tra centrodestra e centrosinistra. Per Fdi entrano sicuramente il bolognese Marco Lisei, Domenica Spinelli e Elena Leonardi, che si aggiungono ad un altro volto felsineo, Lucia Borgonzoni della Lega - ex senatrice e sottosegretario alla Cultura uscente. Nel centrosinistra ce la fanno i dem Graziano Delrio, Sandra Zampa e la spunta anche l'imolese Daniele Manca. I 5 stelle confermano Marco Croatti e il Terzo polo elegge Silvia Fregolent .

(IN AGGIORNAMENTO)

Voto e post voto, le ultime news