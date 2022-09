Elezioni politiche, i risultati a Bologna e in Emilia Romagna

Bologna resta rossa anche nell'Italia blu dove ha trionfato Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. La roccaforte Pd resta all'ombra delle Due Torri. Mentre lo spoglio, iniziato ieri a chiusura urne, è ormai verso le battute finali per il Senato è in testa il centrosinistra con il 44%, seguito dalla coalizione di centrodestra, dal Terzo Polo e dal M5S. Il primo partito è il Pd con il 30,28%. Stessa situazione per la Camera, con il partito guidato da Enrico Letta al 33,27%. Così quando mancano ormai una manciata di seggi da scrutinare.

Bologna è rossa, ma l'Emilia Romagna sceglie il centrodestra

Diversa la tendenza in Regione: l'Emilia Romagna va al centrodestra che è in testa con il 39,18% ( Con 4.503 sezioni scrutinate su 4.529): Fratelli d'Italia 25,15%, Lega 7,79%, Forza Italia 5,67%, Noi Moderati 0,57%. Segue il centrosinistra con il 35,99%: Pd 27,82%, Alleanza Verdi e Sinistra 4,53%, +Europa 3,31%, Impegno civico 0,32%. Il M5S è al 9,83%, il Terzo Polo di Azione-Iv è all'8,31%. Per la Camera, a scrutinio in corso, nella circoscrizione Emilia Romagna il centrodestra è in testa, seguito dalla coalizione di centrosinistra, M5S e Terzo Polo. Il primo partito è Fratelli d'Italia con il 25,29%.

Duelli tra "big", Casini a Merola la spuntano

Guardando ai duelli tra i big sul nostro territorio, troviamo Ferdinando Casini (csx), che batte Vittorio Sgarbi (cdx) raccogliendo nel collegio uninominale del Senato U03 il 40,07% (mentre il critico d'arte si è fermato intorno al 32,3). Dunque i super-poteri mostrati da quest'ultimo in campagna elettorale non sono bastati . L'altra sfida alla quale si guardava era quella per la Camera: la spunta anche l'ex sindaco di Bologna, Virginio Merola (centrosinistra), che nel collegio U6, della città metropolitana di Bologna, ha totalizzato un lusinghiero 45,4%, avendo così la meglio sulla sfidante diretta del centrodestra Dalila Jolanda Ansalone (il 26,5%).

Voto Uninominale U3 Bologna_Senato

Collegio uninominale - U06 Bologna_Camera

Risultati Emilia Romagna_Camera

Risultati Emilia Romagna_Senato

Elezioni politiche, affluenza alle urne a Bologna e in Regione

Nella giornata di ieri a Bologna non sono è mancata qualche polemica: come quella di alcuni fuori sede che non sono riusciti ad esercitare il proprio diritto al voto o come quella registrata al seggio 16, dove per qualche minuto i tono si sono fatti più accesi tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Bene è però andata la risposta degli aventi diritti al voto. L'affluenza per il voto alla Camera in Emilia Romagna alla chiusura dei seggi è stata del 78 , mentre nella città metropolitana di Bologna dell'80% I dati di affluenza definitiva al Senato sono sulla stessa lunghezza: nella provincia di Bologna oltre l'80% (dato per 53 seggi su 55) e in Regione sopra il 78,5% (323 seggi su 330).

Nel solo comune di Bologna hanno votato per la Camera 210.833 persone pari al 73,35 % degli aventi diritto, per il Senato 210.824 persone, pari al 73,35% degli aventi diritto. Il totale degli aventi diritto al voto a Bologna è di 287.417 persone, di cui 151.979 femmine e 135.438 maschi. Affluenza Camera

Affluenza Senato

Come è andata la giornata di voto a Bologna

Politiche: interviste e news dal nostro territorio

(Ultimo aggiornamento ore 8:40)