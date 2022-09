Rom e sinti a confronto con i politici: mini-corteo e dibattito il 16 settembre

I rappresentati delle comunità Rom e Sinti del Movimento Kethane presentano istanze e proposte ai candidati alle elezioni politiche di tutti i partiti e colaizioni.

Il 16 settembre, infatti, con partenza dalla stazione di Bologna alle 14.30, raggiungeranno in corteo Piazza Maggiore e poi il Teatro Arena del Sole, in via Indipendenza, dove si terrà un dibattito con i candidati.

“La comunita? Rom e Sinta Italiana invita a un confronto tutti i partiti italiani perche? siamo convinti che in un momento cosi? difficile la nostra comunita? puo? essere una risorsa sociale ed economica per il Paese. Vorremo essere considerati tali e messi in condizioni di poter contribuire in quanto cittadini. In quanto cittadini che votano meritiamo da chi si propone per governare il nostro paese di trovare insieme a noi una soluzione positiva e utile a tutti per i nostri problemi” ha dichiarato Dijana Pavlovic, portavoce del Movimento Kethane Rom e Sinti per l’Italia.

All'iniziativa parteciperanno rom e sinti da Bologna, Reggio Emilia, Modena, Rimini, cosi? come dalla Lombardia, dalla Toscana e dal Veneto. Saranno presenti i leader della Missione Evangelica Zigana.

Nel corteo si chiedera? la verita? per Hasib - il disabile precipitato dalla finestra a Roma - e potrà essere seguito in diretta Facebook.

"Non abbiamo paura e non spariremo dalle nostre citta?", fanno sapere facendo riferimento alle dichiarazioni video del consigliere leghista di Firenze: "Vota Lega e lei (una donna rom) non ci sarà più".

Il programma della giornata

14.30 appuntamento con i partecipanti alla Stazione di Bologna.

15.00 partenza del corteo che prima si rechera? in Piazza Maggiore e da li? verso il Teatro Arena Del Sole 16.00 Intervento musicale di Negrita

17.00 confronto con:

Valentina Cuppi – PD

Marta Collot – PaP/Unione Popolare

Stefania Ascari – Movimento 5 Stelle

Michele Facci – Lega

Arcangelo Macedonio – Piu? Europa

Sono stati invitati anche i candidati di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Coalizione Azione - IV.

Movimento Kethane Rom e Sinti per l’Italia

"Da anni le nostre comunità sono esposte a campagne di pregiudizio e discriminazione che negli ultimi tempi trovano sostegno e giustificazione in una politica che ha assunto la ruspa come simbolo, lo sgombero come pratica - si legge sul sito - Questa campagna, non contrastata a sufficienza dalle istituzioni e sostenuta da una parte dei media, provoca un odio profondo nei nostri confronti".